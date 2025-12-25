Zvezdan Terzić o pomoći države Srbije: "Crvena zvezda za 10 godina nije dobila koliko Partizan za godinu dana"

Zvezdan Terzić se osvrnuo na poslovanje Crvene zvezde i istakao da je klub prihodovao prije svega od rezultata u Evropi.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o eventualnim pojačanjima u redovima Crvene zvezde, govorio je gostujući u jutarnjem programu "RTS-a" i o promjeni trenera na "Marakani", ali i o finansijskom aspektu poslovanja kluba.

On je istakao da je od njegovog dolaska na čelo kluba Crvena zvezda zaradila 500.000.000 evra, ali i da je to uradila dobrim rezultatima. Takođe je naglasio da i ostali srpski klubovi mogu da urade to isto.

"Treba postavti pitanje ostalima, zašto vi niste zaradili 500.000.000 evra, zašto je to uradila Crvena zvezda. Startujemo sa nula bodova i mi i oni. Crvena zvezda kada je krenula 2017. kao vicešampion od prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tada je počela da prave velike pare. Svi klubovi koji su među prvih pet mogu da izbore pravo da igraju u Ligi Evrope. Oni ispadnu u prvoj rundi od timova iz Crne Gore, sa Farskih Ostrva...Oni treba da se bave sobom, zašto ne zarađuju", rekao je Terzić.

Osvrnuo se na Predraga Mijatovića

Istakao je da je ove sezone klub zaradio preko 100 miliona evra, a takođe se osvrnuo na podatke koje je iznio Predrag Mijatović o pomoći države Fudbalskom klubu Partizan.

"Crvena zvezda je ove godine zaradila 104.000.000 evra. Peđa Mijatović je prije nekoliko dana javno objavio koliko je Partizan dobio novca od države. Toliko Crvena zvezda nije dobila za 10 godina, koliko je Partizan dobio za godinu dana. Da se demaskiramo i da se kaže.

Crvena zvezda ima najveći budžet i treba da dominira. Crvena zvezda je radom i dobrim selektiranjem tima došla u situaciju da pobjeđuje u Evropi. Taj put može da prođe i Radnički, TSC,. Čukarićčki... Za ovo smo se izborili isključivo dobrim igrama u Evropi", završio je on.

(MONDO, RTS)

