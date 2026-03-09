logo
Poslije Barselone i 4 medalje sa Srbijom, nekada najveći srpski talenat stigao u paljansku Jahorinu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Stefan Peno se vratio na ove prostore i sada je debitovao za tim Jahorine sa Pala.

Stefan Peno debitovao za Jahorinu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nekada najtalentovaniji srpski košarkaš Stefan Peno debitovao je za svoj novi tim. Zaigrao je za Jahorinu sa Pala u posljednjem ligaškom kolu ABA 2 lige i zabilježio 16 poena i 9 asistencija. Na kraju je Jahorina trijumfovala na Palama nad timom iz Skoplja 92:84.

Peno ima 28 godina i kao dio mlađih kategorija Barselone bio je jedan od najtalentovanijih košarkaša svog godišta na svijetu. Osvojio je četiri medalje sa selekcijom Srbije. Na U16 nivou ima srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu, sa U17 reprezentacijom ima bronzu na Svetskom šampionatu, a sa U18 timom srebro na Eurobasketu.

Nakon što nije uspio da se izbori za mjesto u timu Barselone prešao je u Albu, pa je igrao za Rasta Vehtu i Prijenai na pozajmicama. Proveo je godinu dana u Bilbau i Lijetkabelisu, nastupao je za Marusi i Mikonos, a onda je 2024. došao u Radnički sa Crvenog Krsta. Nakon toga je igrao u Meksiku i Španiji i sada je stigao na Pale.

