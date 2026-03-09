Strahinja Jokić, Nikolin brat, bio je u kadru u intervjuu koji je najbolji košarkaš današnjice dao Edinu Avdiću u Denveru.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O's Chat

Nikola Jokić dao je dug i opširan intervju na srpskom jeziku. Pričao je sa Edinom Avdićem i otkrio mnoge zanimljive detalje o karijeri, životu, načinu razmišljanja, NBA utakmicama i sličnim stvarima. Sve to nadgledao je njegov rođeni brat Strahinja.

On se vidi u kadru na samom kraju intervju, a negdje na sredini intervjua je otprilike ušao u kuću i tada je Nikola na kratko prekinuo razgovor kada je čuo kako se zatvaraju vrata. "Ovo je Strahinja", dobacio je i onda nastavio da priča o tome.

Vidi opis Jokićev brat nadgledao Nikolin intervju: Kamere ga uhvatile u kadru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ 9NEWS/Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ 9NEWS/Printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: YouTube/KDREW TV Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Braća su igrala košarku, tako sam je zavolio. Imali smo koš na vratima, pa smo tako igrali, njih dvojica protiv mene, pa se naljute na mene jer plačem zbog toga što me lemaju. Padnem na vrata, mama dođe i kaže im da me ostave na miru, pa ja kažem da mi nije ništa samo da bi se igrao sa njima. Uvijek su me vukli sa sobom, gdje god da su igrali, na basket, u grad. Učinili su da moje djetinjstvo ima mnogo uspomena. Mada, neke možda nisu za priču", nasmijao se Nikola u podkastu "X&O's chat".

"Nemanja tvrdi da ima bolju ruku od mene"

️ “I od jednog i od drugog brata izvukao sam najbolje”pic.twitter.com/ahAn5TTC7l — X&O's Chat (@XOsChat)March 8, 2026

Pričao je Nikola posebno i o svojoj braći - Nemanji i Strahinji i njihovim košarkaškim karijerama.

"Strahinja je napravio malo bolju karijeri, Nemanja je igrao na koledžu. Nemanja je bio talentovan, posebno za današnji basket tri na tri, imao je ozbiljnu ruku, ali ne bolju od mene. Iako on dan-danas misli da ima bolju ruku od mene, ali me nije mnogo puta pobijedio iako se vodi kao šuter u porodici. Strahinja je bio igrač kog bi svaki trener poželio. Radnik, požrtvovan, borba za prostor je fenomenalna. Ali, kad treba da ubaci u koš - muka. Niti lijevom, niti desnom. Izvukao sam najbolje od obojice", dodaje Nikola Jokić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!