logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Igraću do tada": Nikola Jokić otkrio kad će u penziju i da li će se vratiti u Evropu

"Igraću do tada": Nikola Jokić otkrio kad će u penziju i da li će se vratiti u Evropu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić imao je zanimljiv odgovor na pitanje do kada planira da igra košarku. Još dugo će ga gledati u najjačoj ligi na svijetu.

nikola jokic otkrio kada ce da ide u penziju Izvor: Printscreen/YouTube/X&O's Chat

Nikola Jokić uživa u NBA ligi, dominira među najboljima i nema nikakvu namjeru da se vraća u Evropu i da igra u Evroligi. To je potvrdio i on sam. A, kakav mu je plan za budućnost i do kad planira da igra košarku?

"Igraću dokle god budem mogao. Možda ne dokle god budem, već dokle god vidim da pravim prednost, da mogu da igram na visokom nivou. Ne znam, to mi je mišljenje sada. Možda na sljedećem intervjuu kažem nešto drugo", rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Poslije toga ga je poznati voditelj pitao i da li bi razmislio o povratku u Evropu.

"Ne bih išao nazad u Evropu. Ništa protiv Evrolige ili bilo čega, samo mislim tako. Ne bih, eto."

"Odlazak iz Denvera? Neću ni da zamišljam"

Viđali smo šokantne trejdove, odlazak Luke Dončića u Lejkerse i slično, ali je jasno da Denver ne bi poslao Nikolu Jokića u neki drugi tim, osim ako to sam ne poželi. Da li može da zamisli da igra u nekoj drugoj franšizi?

"Ne bih volio to da zamišljam. Našao sam ovdje mir, dvoje djece mi se rodilo ovdje, svi su mi tu moji, mir, kuća, našao sam svoj život. Sviđa mi se život ovdje. Nemam želju, potrebu, napravili smo nešto zajedno kao tim. Da ne osvojimo ništa više do kraja. Organska je titula bila. Više mi vrijedi nego bilo šta", zaključio je Jokić i dodao da su ga djeca promijenila.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jokić Edin Avdić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC