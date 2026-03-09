logo
Partizan čestitao rođendan Željku Obradoviću

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Oglasili se iz Partizana povodom rođendana Željka Obradovića.

kk partizan cestitao rodjendan zeljku obradovicu Izvor: MN PRESS

Košarkaški trener Željko Obradović danas proslavlja 66. rođendan, a tim povodom njegov bivši klub KK Partizan uputio mu je čestitku putem društvenih mreža u ranim jutarnjim časovima.

"Jednostavno najveći! Najbolji evropski trener svih vremena i legenda crno-bijelih, danas proslavlja 66. rođendan!", stoji u objavi Partizana uz crno-bijela srca, kao i uz prigodnu grafiku na kojoj je rođendanska čestitka legendarnom treneru koji je vodio klub do prošlog decembra. Pogledajte tu čestitku:


Podsjetimo, Željko Obradović je donio Partizanu jedinu evropsku titulu u istoriji, bilo je to 1992. godine u Istanbulu, dok je još osam puta osvajao Evroligu - kao trener sa Huventudom, Real Madridom, Panatinaikosom i Fenerbahčeom.

Vratio se inače u Partizan 2021. godine i vodio je crno-bijele do tri trofeja (dve ABA lige i jedna titula Superlige), da bi početkom decembra podneo ostavku, nezadovoljan načinom na koji je klub u tom trenutku funkcionisao, odnosno zbog toga što nije mogao da dopre do igrača.

Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
(MONDO)

KK Partizan

