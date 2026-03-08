Đoan Penjaroja nakon ubjedljivog trijumfa u Sarajevu: "Imamo probleme, posebno zbog njih dvojice"

Đoan Penjaroja pričao je o problemima koje trenutno ima Partizan, posebno zbog skraćene rotacije igrača.

Partizan je ostvario laku i ubjedljivu pobjedu u ABA ligi, deklasirao je Bosnu u Sarajevu (96:56). Bez mnogo problema, dominacija od prvog do posljednjeg minuta, a o tome je pričao Đoan Penjaroja.

"Dobra pobjeda za nas, nije lako poslije FIBA 'prozora', problema koje smo imali sa trojicom igrača u Dubaiju, poslije povrede Vašingtona. Igrali smo veoma ozbiljnu utakmicu, bili fokusirani, počeli smo sa dosta samopouzdanja i dobrim procentima za tri, igrali smo dobro na obje strane terena. Zaslužili smo trijumf", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Prezadovoljan je igrom svoje ekipe, dobrim šutevima i za tri (16/34 za tri).

"Birali smo dobre šuteve, otvorene. Prve četiri trojke bile su dobre, laki šutevi za naše igrače. Igrali smo sa dosta balansa, dobri procenti za tri. Pravi balans"

Priznao je da je problem ekipe trenutno skraćena rotacija, povrijedio se Dvejn Vašington, a tokom meča se povrijedio i Bruno Fernando.

"Jasno je da je tim napredovao iz dana u dan. Isto tako je jasno da imamo probleme, imamo kratak roster, posebno poslije Vašingtonove povrede. Vidjećemo sutra kakva je situacija sa Brunom, važan je igrač za nas. Takmičimo se, igramo dobro", zaključio je Penjaroja.

