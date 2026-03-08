"To je takvo lupetanje gluposti, sad sam se iznervirao": Nikola Jokić o "neigranju odbrane" u NBA ligi

Srpski košarkaš Nikola Jokić istakao je da su neznalice svi koji prate košarku, a misle da se u NBA ne igra odbrana.

Izvor: Youtube/X&O's CHAT/Printscreen

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić već čitavu deceniju igra na vrhunskom nivou, vuče ekipu Denvera i u Kolorado je donio prvu NBA titulu. Njegovi uspjesi u Americi ponekad se možda i premalo cijene u Srbiji, gdje se ne shvata koliki je uspjeh ostvariti tri MVP nagrade u ligaškom dijelu sezone. Daleko je više onih koji će na pomen NBA reći "tamo se ne igra odbrana".

A od toga se Nikoli Jokiću diže kosa na glavu... Gostujući u podkastu "X&O" kod voditelja Edina Avdića, Nikola Jokić je imao veoma opširno izlaganje o igranju odbrane u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. Kao najjači adut nabrojao je evropske košarkaše koji su uspjeli u Americi, a ipak su bolji u dresu reprezentacije.

"Kada ljudi kažu... Joj. Drago mi je što ću ovo reći. Ako ni zbog čega drugog, zbog ovog mi je drago što radimo intervju. Kada ljudi kažu da se u NBA ne igra odbrana - to je takva jedna glupost. Ko god to kaže, da li je trener, mislim da je neznalica. Lažem, pogriješio sam. Ne prati. Ako prati i to kaže, onda je neznalica. Ti igrači... Da li je Luka Dončić sa 18 godina igrao Evroligu? Da li je bio MVP onog đavola? Da li je igrao na ovom Evropskom prvenstvu? Svakome dao 30, 35, 40. Daje više na Evropskom prvenstvu nego sad u NBA. Gdje su sad ti majstori da mi kažu, ajde da vidim, spusti ga. Ne njega. Deni Avdija, Markanen, Porzingis, Janis,... To su sve neke polu-zvijezde i zvijezde. Nurkić koji je dominantno izgledao kada je igrao za reprezentaciju u evropskoj košarci. Dominantno. Kontrola skoka - fenomenalna. Odbrana, banana... To je jedno takvo lupetanje gluposti, evo iznervirao sam se. To je tako jedno... Gdje je telefon? Sad ću da gledam utakmice zadnje, evo juče smo mi igrali protiv Toronta. Ne protiv Toronta, protiv Detroita. Koliko si rekao da je bio rezultat? 109-107. Gledam Evroligu, sa jednom manje četvrtinom, 98 poena daju. Sad je Partizan igrao sa Hapoelom na 100 i nešto. Zašto? Ne razumijem taj jaz. Nepoštovanje. Da li su igrali svi ti momci Evropsko?", upitao se najbolji srpski košarkaš.

Pokušao je Nikola Jokić da uporedi brojke koje pojedini košarkaši bilježe u američkoj košarci gdje imaju jaču konkurenciju i u dresu svojih reprezentacija kada igraju u Evropi. Najbolji primjer mu je Dončić, a sjetio se još jednog i onda uzviknuo!

"Ja uopšte ne govorim ništa protiv, ja gledam i Evrokup. Ne govorim protiv toga. Gledao sam utakmicu Evrokupa gdje je ekipa dala 51 poen. Luka Dončić to da sam. Sad ćeš ti meni da je dobra odbrana... Super. Bio je Luka Dončić tamo. Sad za njega govorim, bio je Markanen. Sve te reprezentacije koje su... Šengun? Dominantan, dominantan, dominantan! Nezaustavljiv! Ili ne prate ljudi ili se vrti ta priča da se čeka plej-of. To je tek. Kakva je Evroliga, košarka koja se igra sad i kad plej-of počne? Tako je i ovdje. Desi se, hvala Bogu, postigne neko 140 poena. Kad krene, jako je teško zaustaviti. Ne razumijem jaz trenera, igrača, novinara, ljudi iz svijeta košarke. Bolje da se ne govori, da se ne kaže ništa nego da se tako nešto kaže i lupi. Moje mišljenje, to mogu da se svađam i raspravljam sa bilo kim, ko god hoće. Košarka ide u jednom jako ubrzanom ritmu. Modernija je, brža, igrači su nezaustavljivi", zaključio je Jokić.

O košarci koja se igra u SAD i dalje će biti mnogo polemike, jer ove riječi Nikole Jokića neće ubijediti sve one koji smatraju da se tamo ne igra odbrana. Uvijek će biti onih koji tvrde da se igrači u NBA "uozbilje" tek kada počne doigravanje, odnosno borba za titulu kroz plej-of.

Bonus video:

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl

