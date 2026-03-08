Majk Porter junior ponovo je pričao o Nikoli Jokiću i pred svima je rekao da je za njega on najveći svih vremena i da je to imao priliku da vidi iz prve ruke.

Izvor: Printscreen/X/The Emily Austin show/Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je za njega najbolji svih vremena. Bolji od Majkla Džordana, Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa i mnogih drugih legendi košarke. To je izjava koju je dao Majkl Porter junior. Nekadašnji igrač Denvera koji sada nosi boje Bruklina. U jednom podkastu ga je voditeljka Emili Ostin pitala ko je za njega najveći ikada (GOAT).

"Reći ću... Svi će da kažu Majkl Džordan i mogu da se složim sa tim, ali nisam ga gledao u svakom meču. Nisu gledali i samo se slažu sa mišljenjem drugim. Za mene, ono što sam vidio svojim očima u mom životu je da je Nikola Jokić najveći svih vremena", rekao je Porter.

Michael Porter Jr says Nikola Jokic is the greatest of all time:



“People will say Michael Jordan just to agree but they haven’t watched the film. They’ll just say it to agree with everyone else. For me, with my two eyes from what I’ve seen, I’m going to say Nikola Jokic is the…pic.twitter.com/9AzE3Cjc9R — NBA Courtside (@NBA__Courtside)March 8, 2026

Objasnio je i zašto je to rekao. Po malo se pravdao i objasnio da poštuje sva velika imena, ali da je mogao da gleda Srbina uživo šta radi.

"Naravno, Kobi, Lebron, Džordan. Rekao bih i ja Majkl, ali nisam ga gledao svakodnevno i šta radi iz dana u dan i iz meča u meč da bih to rekao. Ali, ono što sam vidio svakog dana, nisam vidio nikoga ko dominira kao Jokić", završio je Porter.

Kako igra Porter po odlasku iz Denvera?

Vidi opis Bivši košarkaš Denvera: "Nikola Jokić je najveći svih vremena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Zbog svega što se dešavalo prošle sezone i ispadanja u plej-ofu Denver je napravio "rezove" i odlučio da trejduje Majkla Portera juniora i dovede Kema Džonsona. Po prikazanom do sada se to nije isplatilo pošto Džonson igra dosta slabo u tekućoj sezoni.

Uloge su drugačije, pritisak je u Netsima ne postoji za Portera pošto ekipa namjerno gubi da bi imala bolji pik na draftu. Ali, Majkl tamo igra odlično i ima prosjek od 24,3 poena, 7,2 skokova i 3,1 asistenciju po meču, dok Džonson ima 11,2 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije po utakmici.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)