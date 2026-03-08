logo
Bivši košarkaš Denvera: "Nikola Jokić je najveći svih vremena"

Bivši košarkaš Denvera: "Nikola Jokić je najveći svih vremena"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Majk Porter junior ponovo je pričao o Nikoli Jokiću i pred svima je rekao da je za njega on najveći svih vremena i da je to imao priliku da vidi iz prve ruke.

porter junior rekao da je jokic najveci ikada Izvor: Printscreen/X/The Emily Austin show/Printscreen/YouTube/Denver Nuggets

Nikola Jokić je za njega najbolji svih vremena. Bolji od Majkla Džordana, Kobija Brajanta, Lebrona Džejmsa i mnogih drugih legendi košarke. To je izjava koju je dao Majkl Porter junior. Nekadašnji igrač Denvera koji sada nosi boje Bruklina. U jednom podkastu ga je voditeljka Emili Ostin pitala ko je za njega najveći ikada (GOAT).

"Reći ću... Svi će da kažu Majkl Džordan i mogu da se složim sa tim, ali nisam ga gledao u svakom meču. Nisu gledali i samo se slažu sa mišljenjem drugim. Za mene, ono što sam vidio svojim očima u mom životu je da je Nikola Jokić najveći svih vremena", rekao je Porter.

Objasnio je i zašto je to rekao. Po malo se pravdao i objasnio da poštuje sva velika imena, ali da je mogao da gleda Srbina uživo šta radi.

"Naravno, Kobi, Lebron, Džordan. Rekao bih i ja Majkl, ali nisam ga gledao svakodnevno i šta radi iz dana u dan i iz meča u meč da bih to rekao. Ali, ono što sam vidio svakog dana, nisam vidio nikoga ko dominira kao Jokić", završio je Porter.

Kako igra Porter po odlasku iz Denvera?

Zbog svega što se dešavalo prošle sezone i ispadanja u plej-ofu Denver je napravio "rezove" i odlučio da trejduje Majkla Portera juniora i dovede Kema Džonsona. Po prikazanom do sada se to nije isplatilo pošto Džonson igra dosta slabo u tekućoj sezoni.

Uloge su drugačije, pritisak je u Netsima ne postoji za Portera pošto ekipa namjerno gubi da bi imala bolji pik na draftu. Ali, Majkl tamo igra odlično i ima prosjek od 24,3 poena, 7,2 skokova i 3,1 asistenciju po meču, dok Džonson ima 11,2 poena, 3,8 skokova i 2,4 asistencije po utakmici.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:10
Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)

