"Zove me brat i slavi, a ja spavam": Jokić Edinu otkrio sve o kultnom draftu

Dok Amerika stalno priča o reklami koja je izašla za vrijeme kada je Nikola Jokić prozivan tokom draft večeri, srpski košarkaš i Edin Avdić su pričali kako ga je brat probudio da mu saopšti vijesti.

Izvor: X/X&O's Chat

Nikola Jokić je bio gost Edina Avdića i taj razgovor slušaćemo od 20:30, a polako isplivavaju dijelovi intervjua. Nakon dijela u kome je poznatom košarkaškom novinaru pričao o rodnom Somboru i tamburašima, sada se prisjetio drafta.

Trostruki MVP NBA lige draftovan je 2014. godine i svi znamo priču da je tokom njegovog biranja na ekranu bila reklama za brzu hranu, kao i da je on spavao. Pitao ga je Avdić kako je on gledao na draft i šta mu je tu bio cilj.

"Pa samo draftovanje. Kada sam draftovan mene brat zove, on je u Njujorku tada živio. Slavi i kaže: Draftovan si! Ja spavam! Mislim ko o tome razmišlja. Ja sa 18 godina razmišljam kako ću sa ovima da se rvem", rekao je Nikola uz osmijeh.

Jokić o NBA draft night-u



Sutra u 20:30 ⏳➡️ X&O’s Chat Podcast YouTube kanal!pic.twitter.com/ikuJCuDmoU — X&O's Chat (@XOsChat)March 7, 2026

Priznao je da nije aktivno pratio NBA, ali je gledao košarku i prije svega kultnu emisiju "NBA ekšn" uz koju su rođeni u prvoj polovini devedesetih odrastali.

"Pa nisam gledao, ali pratio sam te najbolje poteze, hajlajtse. Bio je onaj "NBA Ekšn", to smo svi gledali hvala Bogu. To smo svi morali da gledamo", naglasio je Jokić.

Niko nije znao šta će se desiti

Sada smatran za jednog od najboljih košarkaša ikada trostruki MVP i šampion NBA iz 2023. nije bio toliko na cijeni 2014. godine. Izabran je kao 41. pik, a u NBA je stigao tek godinu dana kasnije. Koliko se na njega nije obraćala pažnja govori i da to što je za vrijeme kada je izabran na ekranu u Americi išla reklama za Tako Bel burito.