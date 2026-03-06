Luka Dončić o Nikoli Jokiću: Amerikanci ovo moraju da čuju

Najbolji igrač Lejkersa hvalio je Nikolu Jokića nakon meča.

Košarkaši Denvera i LA Lejkersa odigrali su jedan od najzanimljivijih mečeva (120:113) prethodne noći u NBA ligi, a okršaj je bio zanimljiv i kao duel Nikole Jokića sa jedne i Luke Dončića sa druge strane. Na kraju je srpski košarkaš nadigrao kolegu iz Slovenije, a Luka je zbog toga morao da skine kapu na konferenciji.

Kada su ga novinari pitali za Nikolu Jokića, najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa im je ukratko objasnio da je riječ o najboljem košarkašu na planeti. Nikolu Jokića ne možete zaustaviti, možete samo da se potrudite da mu otežate posao na terenu, istakao je Dončić!

"Postoji razlog zašto je on MVP. Veoma ga je teško zaustaviti. I jednostavno morate da pokušate da mu otežate posao", rekao je Luka Dončić i tako u jednoj izjavi objasnio Amerikancima sve što treba da znaju o najboljem košarkašu današnjice i višestrukom osvajaču priznanja za najkorisnijeg igrača ligaškog dijela NBA sezone Nikoli Jokiću.

Nikola Jokić je meč završio sa 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova, uz odlične procente šuta iz igre. Najbolji je bio kad je bilo najpotrebnije jer je u samom finišu meča postigao šest od poslednjih osam poena Denver Nagetsa i tako osigurao trijumf svog tima protiv Lejkersa.

Ova dva tima će se ponovo sresti 15. marta, a taj meč mogao bi da ima izuzetan značaj u borbi za plasman na kraju ligaškog dijela sezone. Trenutno su Denver Nagetsi i Los Anđeles Lejkersi veoma blizu na tabeli, a oba tima pokušavaju da se plasiraju među četiri najbolja tima na Zapadu i tako osiguraju prednost domaćeg terena u prvoj rundi doigravanja.

