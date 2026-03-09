logo
Srbin je novi selektor Laosa: Otišao iz Vojvodine pravo na drugi kraj svijeta

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Srpski stručnjak Vladica Grujić je novi selektor Laosa.

Vladica Grujić novi selektor Laosa Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Kad god je potreban stručnjak na drugom kraju planete, sjete se Srba. Kao što je nedavno Goran Plavi Stevanović preuzeo selekciju Tadžikistana sada je Vladica Grujić preuzeo nacionalni tim Laosa. On će voditi kako seniorski tako i juniorski nacionalni tim te države.

Vladica Grujić je malo poznato ime u domaćim krugovima pošto je igračku karijeri gradio u Njemačkoj i Austriji, a trenersku uglavnom kao pomoćnik Ranka Popovića u Aziji.

U Laosu je radio 2011. kao asistent u stručnom štabu, a bio je asisten Popoviću u Tokiju u japanskim klubovima Tokio, Mašida i Serezo Osaka, indijskom Pjunu, tajlandskom Buriramu, ali i u Saragosi te u Vojvodini u sezoni 2023/24.

Sada će on probati da spremi selekciju Laosa za kvalifikacije za azijski kup 2027. godine, a ključni meč ga čeka krajem marta protiv Nepala. Takođe će se takmičiti i u ASEAN kupu u julu i avgustu.

Tagovi

fudbal

