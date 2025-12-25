Strahinja Eraković je izgleda daleko od Crvene zvezde. PAOK i Bešiktaš imaju mnogo konkretnije ponude za njega.
Kada je ponovo stigao u Crvenu zvezdu znalo se da će tražiti pojačanja Dejan Stanković, a za sada djeuje da neće biti ništa od dolaska njegove najveće želje Strahinje Erakovića. Štoper koji je upravo kod Stankovića zaigrao u prvom timu Zvezde sada je na izlaznim vratima Zenita.
Ipak umjesto da se vrati u Beograd i obuče crveno-bijeli dres dve najkonkretnije ponude ima od crno-bijelih klubova. PAOK i Bešiktaš žele da ga vide u svom timu.
Zenit navodno ne želi da pozajmicu Zvezdi Erakovića uz mogućnost otkupa ugovora, već hoće da ga proda i to za 7.000.000 evra. Teško da bi Zvezda to platila, a PAOK ima keca u rukavu. Oni nude da u posao uključe ruskog napadača Fjodora Čalova, a Zenit je upravo slab u špicu.
Propao plan Dejana Stankovića: Crno-bijeli mu kradu najveće pojačanje
Sa druge strane Turcima novca ne fali, a kako stvari stoje Crvena zvezda će morati da se okrene drugim opcijama. Za sada su na poziciji štopera opcije Miloš Veljković, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena i Stefan Leković.
Što se Erakovića tiče on je prošao omladinsku školu Crvene zvezde, a u prvom timu je odigrao 107 mečeva. Prodat je Zenitu za 7.000.000 evra, a do skora je bio standardan. Ipak poslije skoro 100 mečeva u Zenitu izgleda da je vrijeme za selidbu, ali ne u Beograd.
(MONDO)
BONUS VIDEO: