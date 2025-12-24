logo
Nemanja Radonjić prelazi u Vojvodinu: Spremna najveća bomba u srpskom fudbalu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatan transfer Nemanje Radonjića iz Crvene zvezde u Vojvodinu mogao bi da se dogodi već u narednim danima.

Nemanja Radonjić prelazi u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Nemanja Radonjić bi mogao da napravi jedan od najvažnijih transfera u srpskom fudbalu ove zime. Odlazak iz Crvene zvezde uopšte ne bi bio iznenađenje, ali ostanak u Superligi Srbije... Mnogi to nisu mogli ni da zamisle! Ipak, čini se da je to veoma realna opcija, jer će po tvrdnjama iz Novog Sada Nemanja Radonjić pojačati Vojvodinu!

Kako premosi "RTV", Nemanja Radonjić je velika želja predsjednika kluba Dragoljuba Zbiljića, a transfer je blizu realizacije i biće završen u januarskom prelaznom roku. Vojvodina želi kvalitet i iskustvo na krilnim pozicijima, a Radonjić je označen kao profil igrača koji je timu neophodan za proljećni dio sezone i naredne izazove.

Izvor: MN PRESS

Radonjić je u tekućoj sezoni odigrao 18 mečeva za Crvenu zvezdu i postigao tri gola, a pored problema sa povredama imao je i kratkotrajnu suspenziju zbog kršenja klupske discipline. Nije bio nezamjenjiv u timu Vladana Milojevića, a ukoliko se transfer dogodi prije početka priprema jasno je da sa Dejanom Stankovićem neće ni sarađivati.

Krilni napadač Crvene zvezde počeo je karijeru u mlađim kategorijama Radničkog iz Niša, a svojevremeno je bio najveći talenat Partizana, prije nego što se otisnuo u inostranstvo. Bio je član akademije Hadži u Rumuniji, zatim Rome i Empolija, a karijeru je nakon lutanja oživio u Čukaričkom, prije nego što je stigao u Crvenu zvezdu.

Uslijedilo je igranje za Olimpik iz Marseja, Hertu iz Berlina, Benfiku, Torino i Majorku, prije nego što je u ljeto 2024. godine započeo drugi mandat u Crvenoj zvezdi. Za beogradski tim je ukupno odigrao 93 meča - uz 23 gola i 13 asistencija, a ima 46 mečeva i pet golova u dresu seniorske reprezentacije Srbije.

Tagovi

Nemanja Radonjić FK Vojvodina FK Crvena zvezda Superliga Srbije

