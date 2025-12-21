logo
Čitaoci reporteri

Nemanja Radonjić se oglasio zbog Vladana Milojevića: Kratkom porukom rekao sve o bivšem treneru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić poslao poruku treneru Vladanu Milojeviću.

Nemanja Radonjić se oglasio zbog Vladana Milojevića Izvor: MN PRESS

Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama nakon što je saopšteno na Vladan Milojević završava drugi trenerski mandat u crveno-bijelom taboru. Kratkom porukom na svom Instagram storiju krilni napadač crveno-bijelih pokazao je zahvalnost treneru sa kojim je sarađivao u oba mandata.

"Šefe, hvala na svemu i srećno", napisao je Nemanja Radonjić uz zajedničku fotografiju sa trenerom Vladanom Milojević. Na slici koju je Radonjić izabrao vidi se kako mu Vladan Milojević pored aut-linije daje instrukcije za utakmicu koja je u toku.

Pogledajte objavu Nemanje Radonjića:

Izvor: Instagram/n.radonjic7/printscreen

Podsjećamo, prije samo nekoliko nedjelja Vladan Milojević je uticao na klupske čelnike da ukinu suspenziju Nemanji Radonjiću, koji je nekoliko dana ranije bio kažnjen zbog neprikladnog ponašanja i kršenja klupske discipline. Nakon toga je brzonogi fudbaler vraćen u tim, ali se ubrzo povrijedio i postalo je jasno da do kraja jesenjeg dijela prvenstva neće moći da pomogne timu.

Ako bismo gledali sve trenere koji su vodili Nemanju Radonjića kroz karijeru, on je ubjedljivo najbolju saradnju imao sa Vladanom Milojevićem. Nakon što je stigao u klub tokom prvog mandata Vladana Milojevića, Radonjić je eksplodirao i sebi obezbijedio transfer težak čak 12 miliona evra, u Olimpik iz Marseja.

Milojević je predvodio Radonjića na 93 utakmice Crvene zvezde, a krilni napadač je u tom periodu postigao 23 gola i 13 puta asistirao saigračima. Pamtiće se u tom nizu Radonjićev spektakularni dvomeč protiv Suduve, gol Spartaku iz Trnave u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dva gola protiv Štutgarta prošle sezone, ali i pogodak za pobjedu protiv Partizana ove takmičarske godine.

Tagovi

FK Crvena zvezda Nemanja Radonjić Vladan Milojević

