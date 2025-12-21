logo
Zvanično: Crvena zvezda se rastala sa Vladanom Milojevićem

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je objavila da Vladan Milojević više nije trener crveno-bijelih.

Vladan Milojević više nije trener Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je zvanično objavila da Vladan Milojević više nije trener crveno-bijelih. Nakon pobjede nad Mladosti iz Lučana u posljednjem kolu jesenjeg dijela Superlige dalo se naslutiti da je ovo bio kraj saradnje. Sada je to i zvanično.

Nema još uvijek zvanične objave o nasljedniku Vladana Milojevića, mada je to skoro sigurno Dejan Stanković koji je zamijenio Milojevića i kada je prvi put napuštao "Marakanu". Prenosimo saopštenje kluba u cijelosti. 

"Fudbalski klub Crvena zvezda obavještava javnost da je sporazumno raskinut ugovor sa Vladanom Milojevićem, koji od danas više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba našeg kluba.

Vladan Milojević se pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz riječi iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obeležile njegov odlazak. Od prvog do posljednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvijek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi Zvezdu sa vjerom, mirnoćom i snagom.

Svojim radom, posvećenošću i rezultatima, Vladan Milojević se zauvijek upisao u istoriju Crvene zvezde. Pod njegovim vođstvom klub je ostvario velike uspjehe, oborio brojne rekorde i vratio Zvezdu tamo gdje joj je i mjesto – na evropsku fudbalsku mapu. Ono što ga čini posebnim jeste činjenica da je u oba mandata uspio da probudi snažnu emociju kod navijača, da im vrati vjeru, ponos i osjećaj zajedništva koji Crvenu zvezdu čine jedinstvenom.

Navijači će Vladanu Milojeviću zauvijek biti zahvalni za sve trenutke sreće, radosti i ponosa koje im je priredio, za evropske noći koje će se pamtiti i za osmijehe koji su se rađali na tribinama Marakane.

Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspjehu i svakoj emociji koju je podijelio sa crveno-bijelom porodicom. Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvijek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo dio istorije kluba – oni su dio njegove duše. Hvala ti, Miloje!", navodi se u saopštenju kluba. 

Pogledajte

00:38
Vladan Milojević spustio glavu i izlazi sa terena
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Vladan Milojević i Crvena zvezda

Vladan Milojević je počeo karijeru kao fudbaler u omladinskim selekcijama Crvene zvezde, a zatim je preko Radničkog sa Novog Beograda i grčkih klubova došao 1996. do dresa senioprske ekipe crveno-bijelih. Kao trener radio je u omladinskim selekcijama Zvezde, a onda je preuzeo klub 2017.

U prvom mandatu na klupi uspio je da osvoji dve titule, ali prije svega da vrati klub na evropsku scenu. Vratio se 2023. i uzeo ponovo dvije titule, ali i dva kupa.

