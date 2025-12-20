Vladan Milojević otišao bez riječi sa Marakane: Poslije ovoga je jasno da je kraj

Trener Crvene zvezde se nije oglasio nakon posljednjeg meča u 2025. i "podgrijao" najave da će otići.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images

Trener Zvezde Vladan Milojević bez izjave za medije će napustiti "Marakanu" poslije utakmice protiv Mladosti iz Lučana. Danima, pa i nedeljama nagađalo se da će bi to mogao da bude njegov oproštajni meč na klupi crveno-bijelih. Zbog toga se i iščekivalo njegovo obraćanje, ali je iz Zvezde rečeno da neće biti organizovana konferencija za novinare, kao i da neće davati izjavu u miks-zoni "Marakane", a potom je i reporterka TV Arena sport Jovana Guzijan rekla da se Milojević neće obratiti ni pred kamerama. Umjesto njega, izjavu beogradskoj televiziji dao je pomoćni trener Nebojša Milošević.

Na taj način dodatno će biti podgrijane pretpostavke da se Milojević zaista oprašta od Zvezde nakon prvog dijela sezone i kratke pauze do 3. januara, kada će se crveno-bijeli okupiti na početku mini-priprema. Po svemu sudeći i na osnovu Milojevićevog i klupskog gesta poslije Lučana, ekipu bi tada mogao da okupi novi trener i više ne bi bilo iznenađenje ako to bude Dejan Stanković.

Milojević je prošle sezone osvojio svoju četvrtu titulu sa Zvezdom, ove jeseni je doveo na prag prolaska u sljedeću fazu Lige Evrope sa 10 osvojenih bodova, a najviše problema njegov tim imao je u Superligi, u kojoj će dočekati Novu godinu na drugom mjestu, sa najmanje bodom, a najviše četiri boda zaostatka za Partizanom.

Tokom jeseni se glasno govorilo da bi mogao da ga zamijeni Albert Rijera, trener Celja čiji je menadžer Endi Bara bio viđen na "Marakani" u loži u društvu generalnog direktora Zvezde Zvezdana Terzića, ali to se nije dogodilo. Poslije toga i rastanka Dejana Stankovića sa Spartakom iz Moskve, postalo je sve izvjesnije da će legendarni kapiten Zvezde ponovo sjesti na klupi posle Milojevića, kao u polusezoni 2019/20.

Milojev pomoćnik najavio "duplu krunu"

Prvi asistent Vladana Milojevića u stručnom štabu, Nebojša Milošević, u izjavi za TV Arena sport nije govorio o tome šta predstoji stručnom štabu, već ekipi. I najavio je da će Zvezda ponovo biti prvak, deveti put u nizu.

"Šta dalje? Predstoji nam naredna polusezona, novi ciljevi, imamo još dva takmičarske utakmice u Evropi, vrlo brlizu je, da ne kažem ostvaren plasman u naredni nivo Evrope. Što se tiče domaćeg šampionata, nesumnjivo je da će Zvezda biti prvak na kraju sezone i ponovo se radovati duploj kruni", rekao je Milošević, koji je sarađivao i sa Dejanom Stankovićem u njegovom mandatu na "Marakani" od zime 2019. do ljeta 2022.