Zvezda "fantomskim" golovima srušila Mladost: Dva prekida, magla i rutina crveno-bijelih za kraj polusezone

Crvena zvezda je lako savladala tim iz Lučana (4:0).

Fudbaleri Crvene zvezde rutinski su savladali ekipu Mladosti iz Lučana sa 4:0, u okviru 20. kola Superlige Srbije, i tako pobjedom stavili tačku na jesenji dio sezone. Izabranici Nenada Lalatovića su ponovo bili lak plijen za crveno-bijele koji na pauzu odlaze kao drugoplasirani iza Partizana.

Nije bilo lako igrati na Marakani koja je bila pod gustom maglom, a navijači su vidljivost dodatno otežavali pirotehničkim sredstvima, pa su viđena dva prekida u drugom poluvremenu. Praktično smo vidjeli samo dva gola kada se koliko-toliko nešto vidjelo na Marakani, dok su pogoci Duartea i Rodrigaa bili "fantomski".

Prvo uzbuđenje vidjeli smo već u trećem minutu kada se zatresla mreža Crvene zvezde. Ipak, sudija je ekspresno poništio pogodak Bojića jer se ispostavilo da je bio gol aut. Bili su gosti nedovoljno konkretni u prvom poluvremenu, a najbolju šansu imali su preko Ljubomirca u 24. minutu kada nije uspeo da "ukroti" loptu koju mu je poslao Varjačić.

To je praktično sve što smo vidjeli od Lučanaca, dok je Zvezda imala posed, bila je konkretnija i strpljivija, da bi nagrada stigla u 34. minutu. Strijelac je bio Nikola Stanković koji se sjajno snašao nakon odbita. Pokušao je Rade Krunić, pogodio stativu, a na pravom mjestu našao se mladi fudbaler. Prijetila je Zvezda do poluvremenu u nekoliko navrata, ali na poluvrijeme se otišlo sa 1:0.

Gdje su stali u prvom, nastavili su igrači Zvezde u drugom poluvremenu. Konstantno su prijetili, Ivanić je dva puta zaredom bio u šansi pred golom Stamenkovića i drugu je konačno pretvorio u gol. Sjajno je Seol izbacio svog čuvara, proigrao kapitena koji je precizno pogodio bliži ugao. Uslijedili su prekidi zbog dima i guste magle, da bi Bruno Duarte i Rodrigao poslije kornera uvećali pobjedu Zvezde.

