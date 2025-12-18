Crvena zvezda predstavila monografiju u jednom beogradskom hotelu.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Crvena zvezda je u poznatom beogradskom hotelu održao svečanu promociju prve Zvezdine monografije, a tim povodom je govorio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

U prisustvu klupskih legendi, na čelu sa predsjednikom FSS Draganom Džajićem, Vladimirom Petrovićem Pižonom i drugima, crveno-bijeli su predstavili javnosti izdanje na kojem je klub dugo radio.

"Ove godine FK Crvena zvezda obeležava veliki jubilej, 80 godina od svog osnivanja. Od davne 1945. godine, kada je grupa entuzijasta i sportskih radnika stvorila klub koji će ubrzo postati simbol Beograda i Srbije, pa sve do današnjeg dana, Crvena zvezda je zlatnim slovima ispisivala stranice svoje istorije".

"Klub je od samog početka nosio u sebi snagu zajedništva koja se manifestovala kroz ljubav i strast prema fudbalskoj lopti, dok su se na terenu stvarale legende koje su za klub vezivale milione navijača. Prošlost Crvene zvezde bogata je slavom i vanserijskim uspjesima. Od prvog pehara u domaćem prvenstvu, preko dominacije na jugoslovenskoj i srpskoj fudbalskoj sceni, pa sve do nezaboravne 1991. godine kada je klub postao šampion Evrope i pobjednik Interkontinentalnog kupa".

Vidi opis "Zvezda je više od kluba, ostaće simbol Srbije i Beograda": Zvezdan Terzić predstavio monografiju kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Zvezda je svojim rezultatima zauvijek upisala svoje ime među najveće klubove svijeta. Crvena zvezda je više od kluba, kao što je i ovaj jubilej više od običnog slavlja. Ovo je podsjećanje na dugačak i turbulentan put, od osnivanja kluba, Zvezdinih pobjeda ali i poraza, velikih slavlja ali i tuge, osvajanja svjetskog trona i želje za konstantnim takmičenjima sa najboljim klubovima Evrope i svijeta".

"Istovremeno ovaj jubilej je i vjera i obećanje da će Crvena zvezda u decenijama koje dolaze ostati simbol Srbije, Beograda, ponosa, tradicije i nepobjedivog duha. Monografija koju večeras predstavljamo nije samo hronika rezultata i imena. Ona je svjedočanstvo jednog vremena i zbir uspomena koje žive u svakom zvezdaškom srcu. Na njenim stranicama nalaze se trenuci slave, ali i trenuci iskušenja, jer je veličina kluba upravo u sposobnosti da opstane tako što će rasti ostajući vjeran sebi", rekao je Terzić.

Generalni direktor Zvezde je izrazio posebnu zahvalnost autorima i svima koji su učestvovali u stvaranju monografije.

"Njihov rad omogućio nam je da prošlost sačuvamo od zaborava, a budućim generacijama ostavimo svjedočanstvo o tome šta je sve značila i šta znači naša Zvezda. I na kraju želim da istaknem da je ovih 80 godina tek jedno poglavlje u priči koja se nastavlja. Dok god ima onih koji vjeruju, navijaju, raduju se i tuguju, koji žive i sanjaju sa klubom, Crvena zvezda će trajati i sijati ponosno na fudbalskoj mapi svijeta".

"Do sljedećeg velikog jubileja neka nam naša Crvena zvezda podari što više velikih sportskih priča i rezultata koje će biti ispisane na stranicama budućih monografija. Srećna nam godišnjica i da u zdravlju i veselju iščitavamo stranice ove naše značajne istorije pretočene u ovo posebno izdanje".