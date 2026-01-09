Liverpul pokazao Arsenalu da još nije šampion

Drugi put u sezoni Liverpul je zaustavio Arsenal, iako mnogi vide tim Mikela Artete kao najbolji u Evropi u ovom momentu.

Fudbaleri Arsenala nisu iskoristili priliku da steknu čak osam bodova prednosti u odnosu na Mančester siti i Aston Vilu, njihove najbliže pratioce u Premijer ligi. Tim Mikela Artete je na svom terenu odigrao bez pogodaka protiv Liverpula, koji je na taj način "učvrstio" četvrtu poziciju i sada ima dva boda više od Brentforda koji je najveća senzacija sezone.

Tim iz Londona prekinuo je niz dobrih rezultata i veliku seriju pobjeda, a za trijumfom nad Liverpulom možda će silno žaliti u nastavku sezone. Utisak je da su "Tobdžije" bile značajno bolji rival na meču tokom prvog dijela susreta i da su tada propustili priliku da materijalizuju incijativu, steknu prednost, pa možda čak i riješe meč. Liverpul je bio bolji u nastavku, kada je Arne Slot tražio od svojih fudbalera da igraju potpuno drugačije nego u uvodnom dijelu meča.

Iako se ove sezone prekidi i dobre opcije sa klupe za rezervne igrače ističu kao najjači aduti tima Mikela Artete, španski stručnjak nije imao koristi ni od jedne od tih opcija. Što se tiče prekida, Arsenal je izveo tek tri kornera, od čega je posljednji bio pred sam kraj meča, a tada Gabrijel nije dobro zahvatio loptu. Kada smo kod izmjena - Martineli, Žesus, Eze i Madueke nisu imali nikakav uticaj na utakmicu u Londonu, dok je Luis-Skeli bio korisniji za Liverpul nego za Arsenal.

Arne Slot je na ovom meču napravio samo jednu izmjenu i to prinudnu - u petom minutu nadoknade je ušao Džo Gomez, jer se Bredli teško povrijedio i morao je na nosilima da napusti teren. Do tada je, kao i Miloš Kerkez na drugom boku, igrao veoma dobar meč i u ogromnoj meri je bio zaslužan što Arsenal ne može do gola.

Navijači Liverpula nikako ne mogu biti zadovoljni dosadašnjim tokom sezone, ali tim holandskog stručnjaka je dvije veoma dobre partije prikazao protiv Arsenala koji mnogi vide kao najbolji tim u Engleskoj - pa čak i u Evropi. Ekipa koja je na prvom mestu Premijer lige i Lige šampiona položila je oružje na Enfildu nakon gola Soboslaja, a na svom terenu osvojila je samo bod. I možda je baš to bila Liverpulova lekcija Arsenalu o tome kako se postaje šampion - aktuelni osvajač Premijer lige nije dozvolio timu koji mnogi vide kao budućeg šampiona da se razigra.







