logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Brazilska gol mašina kakvu Premijer liga nije vidjela!

Brazilska gol mašina kakvu Premijer liga nije vidjela!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Igor Tijago ne prestaje da postiže golove za Brentford i početkom 2026. ispisao je istoriju Premijer lige

Igor Tijago najbolji brazilski strijelac u Premijer ligi Izvor: EPA/ANDY RAIN

Napadač Brentforda Igor Tijago (24) prvi je Brazilac u istoriji Premijer lige koji je postigao 16 golova u sezoni. Od formiranja najjače lige na svijetu 1992. godine nije se dogodilo da bilo koji fudbaler iz njegove zemlje bude tako efikasan, a tek je 8. januar.

Igor Tijago bio je dvostruki strijelac u ubjedljivoj pobjedi Brentfora protiv Sanderlenda (3:0), a u nedjelju je postigao tri gola u trijumfu protiv Evertona. Njegova vrijednost je procijenjena u decembru na 35 miliona evra i sigurno je da će samo rasti iz nedjelje u nedjelju dok igra kako nijedan njegov zemljak nikad nije u Premijer ligi.

Centarfor visok 191 centimetar došao je u Brentford u leto 2024. iz Briža za 33 miliona evra i svima je odavno jasno koliko je to bila dobra kupovina kluba iz predgrađa Londona. Igor Tijago igra u Evropi od februara 2022. godine, kada ga je bugarski Ludogorec doveo iz Kruzeira za samo 1,32 miliona evra, a na njemu je godinu kasnije zaradio 11 miliona, za koliko ga je prodao u Belgiju.

To je bio životni i fudbalski put Brazilca koji je uspio što nisu njegovi mnogo slavniji prethodnici, od Žuninja Pauliste devedesetih u Midlsbrou, pa do Roberta Firmina u šampionskom Liverpulu Jirgena Klopa prošle decenije.

Pogledajte kako je igrao Igor Tijago protiv Sanderlenda:

Igor Tijago daje golove na Brentford Sanderlend
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Sa sjajnim Brazilcem na čelu, Brentford zauzima visoku petu poziciju na tabeli Premijer lige.



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Igor Tijago fudbal Brentford Premijer liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC