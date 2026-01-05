logo
Zašto je Amorim dobio otkaz u Mančesteru? Izgovorio je ono što nije smio i to pred kamerama

Zašto je Amorim dobio otkaz u Mančesteru? Izgovorio je ono što nije smio i to pred kamerama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Ruben Amorim dobio je otkaz u Mančester junajtedu, a haos je nastao zbog njegove izjave na konferenciji koja je razbjesnila čelnike kluba. Ubrzo poslije toga došlo je do "zahvalnice"

Zašto je Ruben Amorim otpušten iz Mančester junajteda Izvor: Joăo Bravo/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Ruben Amorim dobio je otkaz u Mančester junajtedu. Ta vijest nije pretjerano šokirala fudbalsku javnost. Posebno kada se uzme u obzir loša igra ekipe, slabi rezultati. Ono što je donekle iznenadilo mnoge jeste momenat u kom je donijeta odluka. Posebno pošto je klub prošle godine bio u mnogo goroj situaciji, borio se i za opstanak, pa je trener preživio.

Zašto je baš sada dobio otkaz? Zbog konferencije za medije. Tačnije, zbog njegovih riječi poslije remija sa Lidsom (1:1). Tada je direktno "udario" na čelnike kluba i na ljude koji su mu šefovi. To je bila "kap koja je prelila čašu" i uručen mu je otkaz vrlo brzo.

"Došao sam u Junajted da budem menadžer, ne trener. Moje ime nije Tomas Tuhel, Antonio Konte ili Žoze Murinjo, ali sam menadžer Junajteda. I biće ovako narednih 18 mjeseci ili kada god čelnici kluba odluče da naprave promjenu. To je moja poenta", rekao je Amorim jasno aludirajući na to da ima određene "blokade".

Britanski mediji pišu da se to odnosilo na dovođenje igrača. Odnosno na to da je on doveden sa titulom trenera, a ne menadžera i da je proces angažovanja igrača drugačiji i da se ne pita samo on, već i drugi ljudi unutar kluba. To je jedan od glavnih razloga zašto je toliko puta na toj konferenciji spominjao riječ menadžer.

Pokušao je portugalski stručnjak donekle i sebi da "popravi poziciju", odnosno da poveća ovlašćenja i da se više pita za angažovanje pojačanja. Umjesto toga je dobio otkaz...

Koliko će novca dobiti?

Dobio je Amorim otkaz, ali će sa tim dobiti i pozamašnu svotu novca. On će dobiti oko 10 miliona funti zbog otkaza, dok će Junajted morati da izdvoji još oko 15 miliona dolara.

U pitanju je obeštećenje koje mora da plati Sportingu, uz svu platu koju je do sada dobio. Tako da kada se sve to sabere Amorim će koštati Junajted između 25 i 30 miliona za 14 mjeseci u klubu.

Tagovi

Mančester junajted Ruben Amorim Premijer liga

