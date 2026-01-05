logo
Ruben Amorim dobio otkaz u Mančester junajtedu, poznat i njegov nasljednik

Ruben Amorim dobio otkaz u Mančester junajtedu, poznat i njegov nasljednik

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mančester junajted odlučio je da smijeni Rubena Amorima iako je delovalo da stvari idu na bolje u prethodnih nekoliko nedjelja.

ruben amorim dobio otkaz u mancester junajtedu Izvor: Mark Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Mančester junajted odlučio je da smijeni trenera Rubena Amorima nakon što je Portugalac proveo nešto više od godinu dana na klupi "crvenih đavola". Kap koja je prelila čašu bio je remi sa Lids junajtedom (1:1) proteklog vikenda kada je Amorim djelovao nikad nervoznije.

Na konferenciji za medije je izgubio živce, pokušavao je da objasni da postoje problemi i sa poslodavcima, tako da je istakao da sebe doživljava kao "menadžera", a ne trenera Mančester junajteda. Ubrzo poslije toga odlučeno je da dobije otkaz i tako je propao još jedan projekat nasljednika ser Aleksa Fergusona. Amorim je čak sedmi trener u post-Fergijevoj eri koji je smijenjen.

Junajted je inače tokom mandata Amorima imao i periode veće krize, čak u posljednjih nekoliko nedjelja čini se da je išlo na bolje, a s obzirom na to da ekipu ostavlja na šestom mjestu poslije 20 kola - jasno je da je problem "unutrašnje prirode" koji nije mogao da se riješi ni rezultatima.

Izvor: Profimedia

Prema navodima iz Engleske, ekipu bi trebalo da preuzme sada Daren Flečer, koji vodi mladi tim Mančester junajteda, ali nije poznato da li je to samo privremeno rješenje - ili će ga na "Old Trafordu" nagraditi i stalnim ugovorom.

Radi se o fudbaleru koji je bio "miljenik" Aleksa Fergusona i koji je za "crvene đavole" igrao zajedno sa Nemanjom Vidićem, dok je zanimljivo i da je njegovi sinovi trenutno članovi Mančester junajteda. U pitanju su blizanci Tajler i Džek, s tim da je samo Džek do sada debitovao za prvi tim.

Podsjetimo, Amorim je u Junajted došao u novembru 2024. godine i ukupno je vodio ekipu na 62 utakmice. Ostvario je 24 pobjede, 17 remija i 21 poraz. Prije njega su u Junajtedu radili Erik ten Hag, Ralf Rangnik, Ole Gunar Solskjer, Žoze Murinjo, Luj van Gal i Dejvid Mojes, uz nekoliko trenera koji su bili vršioci dužnosti. Niko od njih nije uspio da nastavi uspjehe legendarnog Škota.



