Fudbal u drugom planu: Tragedija potresla Lids

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Navijač preminuo uoči utakmice Lidsa protiv Mančester junajteda.

Lids junajted Izvor: Michael715/Shutterstock

Fudbalski klub Lids zavijen je u crno nakon tragičnog događaja koji se dogodio neposredno uoči utakmice protiv Mančester junajteda na stadionu "Iland Roud".

Klub je potvrdio da je jedan od navijača izgubio život uprkos hitnoj medicinskoj intervenciji na tribinama, prije nego što je meč i počeo. Vijest je saopštena nakon završetka susreta, a iz Lidsa su uputili poruku saučešća porodici i prijateljima preminulog.

"Sa velikom tugom potvrđujemo da je navijač preminuo nakon hitne medicinske pomoći pružene uoči današnje utakmice. U ovom izuzetno teškom trenutku, misli svih u klubu su uz njegovu porodicu i najbliže", navodi se u saopštenju Lids junajteda.

Ovaj tragičan slučaj dolazi samo dan nakon sličnog incidenta u Engleskoj, kada je Šefild junajted obavijestio javnost o smrti navijača koji se onesvijestio tokom meča sa Lesterom. Takođe, utakmica između Fulama i Liverpula kasnila je 15 minuta zbog hitne intervencije na tribinama.

Na terenu, Lids i Mančester junajted podijelili su bodove odigravši 1:1, nakon čega je trener gostiju Ruben Amorim bio izuzetno bijesan.

