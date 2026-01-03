Čudo u Premijer ligi, najgori tim ikada pobijedio: Poslije 20 kola konačno su bolji od nekoga

Vulverhempton je uspio poslije 20 kola da dođe do pobjede i savlada nekoga u Premijer ligi.

Izvor: Natalie Mincher/SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Dobili smo i novogodišnje čudo, Vulverhempton Vonderersi su pobijedili u Premijer ligi. Poslije pola sezone bez ijednog trijumfa sada su savladali Vest Hem 3:0 (3:0).

Najavili su Vulvsi u prethodnih nekoliko kola bolju igru pa ih je tako Arsenal dobio 2:1 nakon autogola u 94. minutu, Brentford je trijumfovao 2:0 golovima Luisa Potera u drugom poluvremenu, a i Liverpul su namučili. Na kraju je na "Enfildu" bilo 2:1. U prošlom kolu su remizirali sa Mančester junajtedom, a sada su rutinski pobijedili.

Arijas je pogodio u četvrtom minutu za 1:0, zatim je sa penala bio precizan Hvang u 31. i konačnih 3:0 postavio je Mane u 41. minutu. Nikada ranije nije ovoliko dugo čekala neka ekipa pobjedu u Premijer ligi, punih 20 kola.

Ipak teško da će ovo značiti nekakvu slamku spasa za Vulvse. Imaju šest bodova i zakucani su za dno tabele, biće im potrebno bar 30 bodova u posljednjih 18 kola ako misle da opstanu. Ne cvjetaju ruže ni Vest Hemu koji je poslije ovog poraza ostao na 14 bodova i takođe je u zoni ispadanja.

