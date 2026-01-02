Saša Lukić igra najbolju sezonu u Engleskoj: Nikad nije namještao ovoliko golova za Fulam

Srpski reprezentativac Saša Lukić spasio Fulam poraza od Kristal palasa.

Izvor: Katie Chan / Actionplus / Profimedia

Srpski reprezentativac Saša Lukić važi za pouzdanog zadnjeg veznog, međutim da zna i da "gurne" loptu unaprijed vidjeli smo mnogo puta. Ove sezone nikad češće nije asistirao za Fulam, pa je tako treći put u ovoj takmičarskoj godini učestvovao u akciji za gol.

U remiju Kristal palasa i Fulama (1:1) na "Selhurstu" vidjeli smo kako je Lukić u 80. minutu poslao loptu Kerniju koji je tako "poništio" gol Matete iz 39. minuta. Pogledajte to od 5:45 sa snimka "hajlajtsa" sa utakmice:

Saša Lukić asistirao za Fulam Izvor: Arena sport

Saša Lukić inače u sezonama 22/23 i 23/24 nije imao nijednu asistenciju za Fulam, potom je lani asistirao za dva pogotka, a ove već za tri Bilo je to protiv Lidsa (1:0) i Aston vile (1:3), dok je postigao i jedan gol u porazu od Njukasla (1:2), međutim ipak znamo da to i nije njegov posao nego da "kvari" igru protivnika u čemu je i dalje sjajan.

Inače prvog dana 2026. godine samo smo na ovom meču i vidjeli golove u Engleskoj, dok na preostale tri nije bilo pogodaka, uključujući i neočekivan kiks Mančester sitija protiv Sanderlenda.



