Klipersi zaboravili na kapitena Srbije: Ni minut za Bogdanovića u novoj pobjedi Los Anđelesa

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ponovo nije igrao u dresu Los Anđeles Klipersa.

Los Anđeles Klipersi su ostvarili novu pobjedu, četvrtu u nizu, ovog puta nad Čikagom 119:108. Međutim i u ovom meču nije bilo mjesta za kapitena reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića.

Klipersi su na domaćem terenu dobro startovali i do kraja susreta osvojili svaku četvrtinu. Tim je vodio Kavai Lenard sa 28 poena, a pratio ga je Benedikt Maturin sa 26. Na drugoj strani Tre Džons je za 30 minuta zbacio 21, dok je Džoš Gidi ostvario tripl-dabl 20 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Ono što više brine svakako je novi izostanak Bogdanovića. Kapiten "orlova" nikako ne može da pronađe kontinuitet u timu Taja Lua, ali se čini i da trener Klipersa ne mari mnogo za srpskog reprezentativca. Što samo po sebi nameće pitanje budućnosti Bogdanovića?

Sve glasnije se govori o povratku kapitena u Partizan, u Evropu generalno. Ipak, ono što bi moglo da se prepreči crno-bijelima na putu je jubilarna 10. godina u najjačoj ligi na svijetu. Bogdanović bi opstankom u NBA obezbijedio ne tako malo penziju, ali ostaje pitanje hoće li ovakvim mečevima (u kojima ne igra) uspeti da pronađe novi klub?

