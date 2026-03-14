logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Klipersi zaboravili na kapitena Srbije: Ni minut za Bogdanovića u novoj pobjedi Los Anđelesa

Klipersi zaboravili na kapitena Srbije: Ni minut za Bogdanovića u novoj pobjedi Los Anđelesa

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović ponovo nije igrao u dresu Los Anđeles Klipersa.

Pobjeda Klipersa Bogdanović ponovo na klupi Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Los Anđeles Klipersi su ostvarili novu pobjedu, četvrtu u nizu, ovog puta nad Čikagom 119:108. Međutim i u ovom meču nije bilo mjesta za kapitena reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića.

Klipersi su na domaćem terenu dobro startovali i do kraja susreta osvojili svaku četvrtinu. Tim je vodio Kavai Lenard sa 28 poena, a pratio ga je Benedikt Maturin sa 26. Na drugoj strani Tre Džons je za 30 minuta zbacio 21, dok je Džoš Gidi ostvario tripl-dabl 20 poena, 11 skokova i 10 asistencija.

Ono što više brine svakako je novi izostanak Bogdanovića. Kapiten "orlova" nikako ne može da pronađe kontinuitet u timu Taja Lua, ali se čini i da trener Klipersa ne mari mnogo za srpskog reprezentativca. Što samo po sebi nameće pitanje budućnosti Bogdanovića?

Sve glasnije se govori o povratku kapitena u Partizan, u Evropu generalno. Ipak, ono što bi moglo da se prepreči crno-bijelima na putu je jubilarna 10. godina u najjačoj ligi na svijetu. Bogdanović bi opstankom u NBA obezbijedio ne tako malo penziju, ali ostaje pitanje hoće li ovakvim mečevima (u kojima ne igra) uspeti da pronađe novi klub?

Rezultati ostalih mečeva: 

  • Toronto - Finiks 112:115
  • Detroit - Memfis 126:110
  • Indijana - Njujojr 92:101
  • Dalas - Klivlend 105:138
  • Hjuston - Nju Orleans 107:105
  • Portland - Juta 124:114
  • Golden Stejt - Minesota 117:127
  • Klipersi - Čikago 119:108

Tagovi

LA Klipers Bogdan Bogdanović NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC