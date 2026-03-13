Nikola Jokić pao na treće mjesto u trci za MVP nagradom

Nebojša Šatara
Nikola Jokić je na najnovijoj listi u MVP trci na trećem mjestu, ispred njega su Viktor Vembanjama i Šej Gildžus-Aleksander.

Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Nikola Jokić dominira u NBA ligi, obara rekorde, juri istoriju i uprkos svemu tome nije glavni kandidat za MVP priznanje. Na najnovijoj listi objavljenoj na zvaničnom sajtu najjače košarkaške lige na svijetu srpski košarkaš je na trećoj poziciji. Zaista nevjerovatno.

Na prvom mestu je plejmejker Oklahome Šej Gildžus-Aleksander, dok je Srbin sada pao za jedno mjesto. Između njih dvojice je sada centar San Antonija Viktor Vembanjama. U obrazloženju su naveli da im nije bilo lako da izaberu drugoplasiranog u trci, ali da su ga tu stavili zbog nevjerovatnih partija u posljednjih 11 mečeva.

"Vembi nije bio u postavi Sparsa, Denver je pobijedio sa fenomenalnim učinkom - 31 poen, 20 skokova i 12 asistencije i to je impresivno. Na putu je da postane prvi igrač u istoriji koji će voditi ligu po skokovima i asistencijama u istoj sezoni. Moguće i da će sezonu da završi sa tripl-dabl učinkom u prosjeku. Da bi ostao u MVP trci mora da zadrži trenutne performanse i da nekako pogura Nagetse do bolje pozicije na tabeli. To je jedna od prednosti koju trenutno imaju Šej i Vembi", stoji u pojašnjenju NBA lige za ovakvu odluku i pozicioniranje Jokia na treće mjesto.

Kakav je učinak njih trojice i šta je Jokićev problem?

Ako gledamo prosjek poena Jokić je trenutno na tripl-dabl prosjeku - 28,7 poena, 12,7 skokova i 10,4 asistencije po utakmici. Šej ima prosjek od 31,8 poena, 6, 6 asistencija i 4,5 skokova, dok je Vembanjama na prosjeku od 24,2 poena, 11,1 skok i 2,9 asistencija po utakmici.

Ono što je njihova prednost u odnosu na Jokića je stanje na tabeli. Oklahoma je ubjedljivo prva sa skorom 52-15, Sparsi su iza sa 48-18, dok je Denver peti sa 41-26.



Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl
Izvor: YouTube/Denver Nuggets
