Borac upalio motore za najviše ciljeve: "Istorijska odbrana titule i grupna faza u Evropi" (FOTO, VIDEO)

Fudbaleri banjalučkog Borca zvanično su u srijedu počeli pripreme za novu takmičarsku sezonu 2026/2027.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na prvoj prozivci klupsko rukovodstvo je jasno definisalo ciljeve na četiri fronta, sa posebnim naglaskom na napad na grupnu fazu evropskog takmičenja i istorijsku, prvu odbranu šampionske titule u stogodišnjoj istoriji kluba.

Na samom početku konferencije za medije obratio se predsjednik banjalučkog kluba Zvjezdan Misimović, koji je u uvodu istakao da je najvažnije što je Borac sačuvao kostur ekipe.

"Ljepota fudbala je u tome što je na svakih nekoliko dana pred vama novo dokazivanje. Mi smo željni toga, imamo dobru ekipu i što je najvažnije - uspjeli smo da zadržimo kostur tima i iskusan roster", istakao je Misimović, dodajući da su ciljevi u narednoj sezoni maksimalni na svim frontovima, sa posebnim fokusom na Premijer ligu Bosne i Hercegovine i popravljanje utiska u Evropi nakon prošlosezonskog ranog ispadanja od Santa Kolome iz Andore.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Da se ne bi ponovio takav kiks, predsjednik Misimović je ponovio što su zadržane okosnice ekipe poput Miloša Jojića, Stefana Savića ili Sandija Ogrineca.

"Ranijih godina nam je dolazilo po 10 ili 15 novih igrača u finišu prelaznog roka i kretali smo od nule. Ovaj put smo htjeli da završimo posao ranije, da ekipa ima mir i jasan fokus na prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Momci imaju kvalitet, radni su i voljni. Svakako će biti još pojačanja jer nam je uvijek potrebna svježa krv. Ukoliko nas neko i napusti iz finansijskih razloga, to ćemo dozvoliti samo ako imamo adekvatnu zamjenu koja neće oslabiti kvalitet tima", zaključio je Misimović.

DA NE BUDE ZABUNE - VINKO MARINOVIĆ OSTAJE TRENER!

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Potpredsjednik Borca Bogoljub Zeljković podsjetio je da Borac ove godine slavi veliki jubilej - 100 godina postojanja, te da titula u Premijer ligi BiH i osvojen Kup Republike Srpske predstavljaju najljepši poklon navijačima.

On se posebno osvrnuo na zdravstveni status šefa stručnog štaba, Vinka Marinovića, koji je danas opravdano odsutan zbog nesreće u kojoj je izgubio dva prsta na ruci, ali i na spekulacije koje su se pojavile u javnosti.

"Želim da uputim riječi podrške našem treneru Vinku Marinoviću, koji će danas biti otpušten na kućno liječenje i brzo ga očekujemo nazad. Pošto je u pojedinim medijima bilo spekulacija, želim jasno da kažem: Vinko Marinović je trener Borca i on ostaje naš šef u narednom periodu", kategoričan je bio Zeljković.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zeljković je podvukao dva glavna klupska cilja: plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, gdje Borac ove godine ima status nosioca u prva dva kola kvalifikacija, i odbranu titule u prvenstvu BiH, što bi bilo prvi put u istoriji.

"Borac je kroz istoriju osvajao titule, ali nikada ih nismo odbranili. To bi bila peta šampionska titula za naš klub, ali prva uzastopna", rekao je potpredsjednik i konstatovao da se radovi na krovnoj konstrukciji istočne tribine Gradskog stadiona bliže kraju.

"Biće sigurno gotov do 7. ili 14. jula kada igramo prvu evropsku utakmicu".

PLAN PRIPREMA NA ZLATIBORU

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sportski direktor Oliver Jandrić detaljno je predstavio plan rada za naredne četiri nedjelje.

"Ekipa će do 18. juna trenirati u Banjaluci, nakon čega slijedi selidba na Zlatibor, gdje su zakazane četiri jake provjere: 20. jun: Jedinstvo Putevi (90% potvrđeno), 23. jun: Sutjeska (šampion Crne Gore), 26. jun: IMT (superligaš Srbije) i 30. jun: Ahmat Grozni (ruski premijerligaš) - generalna proba", rekao je Jandrić i potvrdio da su se desile promjene u stručnom štabu, odnosno da se pridružio Igor Mirković, doskorašnji trener BSK-a.

"Takođe, nakon odlaska analitičara Stefan Pupovca u inostranstvo, tu ulogu preuzima Čedomir Ćulum", dodao je Jandrić.

Kapiten crveno-plavih Srđan Grahovac naglasio je da je pauza bila kratka, ali dovoljna i da su igrači napunili baterije za iskušenja koja im slijede.

"Mi sami sebi, ostvarenim rezultatima, podižemo ljestvicu i određujemo ambicije, a to su uvijek trofeji. Želimo da ponovo dovedemo grupnu fazu evropskog takmičenja u Banjaluku", poručio je Grahovac.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na pitanje o potencijalnim rivalima na evropskom žrijebu, kapiten Borca je ostao čvrsto na nogama.

"Nemam posebnih želja. Fudbal je toliko napredovao da lak ili težak protivnik na papiru ne znače ništa. Prošle godine smo mi eliminisani od ekipe iz Andore, a pretprošle su se neki radovali što su izvukli nas, pa su se opekli. Evropski uspjeh se ne podrazumijeva, za njega se mora žestoko raditi i imati malo sportske sreće", istakao je Grahovac.

Vidi opis Borac upalio motore za najviše ciljeve: "Istorijska odbrana titule i grupna faza u Evropi" (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)