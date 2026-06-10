Kvržić i Čavić napustili Borac, Banjalučani doveli lijevog beka iz Hrvatske!

David Čavić i Zoran Kvržić više nisu u ekipi šampiona BIH.

Izvor: FK Borac

Fudbalski klub Borac u srijedu je zvanično počeo pripreme za novu sezonu, svoja očekivanja iznijeli su predsjednik klub, članovi uprave i kapiten Srđan Grahovac, a potom je poslijepodne uslijedio i istinski početak rada – onaj na terenu.

Crveno-plavi su u 17 časova počeli prvi trening u novoj sezoni, a na njemu vidjeli smo mnoga nova lica, ali i da nekoliko dosadašnjih članova nedostaje.

Dres banjalučkog Borca više neće nositi Zoran Kvržić iskusni fudbaler koji je sa crveno-plavima osvojio posljednje dvije titule.

Popularni "Deda" je u prethodne tri sezone odigrao 100 utakmica za Borac, nakon isteka ugovora sada napušta Gradski stadion.

Dres Borca naredne sezone neće nositi ni David Čavić.

Izvor: FK Borac

Dvadesettrogodišnji fudbaler ponikao je u Borcu sa kojim je osvojio čak tri titule šampiona BIH, ali je prethodne sezone upisao samo 13 prvenstvenih nastupa. Iako mu ugovor ističe 30. juna klub iz Platonove ulice potvrdio je rastanak sa njim.

U međuvremenu sa Gradskog stadiona potvrdili su i dolazak još jednog pojačanja. U ekipu je stigao dvadesetogodišnji Erik Riđan koji nema prevelikog seniorskog iskustva s obzirom da je za Slaven Belupo i BSK Bijelo brdo, dva posljednja kluba za koja je nastupa, odigrao ukupno 88 minuta, ulazeći u igru na šest mečeva.

Izvor: FK Borac