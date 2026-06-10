logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kvržić i Čavić napustili Borac, Banjalučani doveli lijevog beka iz Hrvatske! 1

Kvržić i Čavić napustili Borac, Banjalučani doveli lijevog beka iz Hrvatske!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
1

David Čavić i Zoran Kvržić više nisu u ekipi šampiona BIH.

David Čavić i Zoran Kvržić napustili Borac Izvor: FK Borac

Fudbalski klub Borac u srijedu je zvanično počeo pripreme za novu sezonu, svoja očekivanja iznijeli su predsjednik klub, članovi uprave i kapiten Srđan Grahovac, a potom je poslijepodne uslijedio i istinski početak rada – onaj na terenu.

Crveno-plavi su u 17 časova počeli prvi trening u novoj sezoni, a na njemu vidjeli smo mnoga nova lica, ali i da nekoliko dosadašnjih članova nedostaje.

Dres banjalučkog Borca više neće nositi Zoran Kvržić iskusni fudbaler koji je sa crveno-plavima osvojio posljednje dvije titule.

Popularni "Deda" je u prethodne tri sezone odigrao 100 utakmica za Borac, nakon isteka ugovora sada napušta Gradski stadion.

Dres Borca naredne sezone neće nositi ni David Čavić.

Izvor: FK Borac

Dvadesettrogodišnji fudbaler ponikao je u Borcu sa kojim je osvojio čak tri titule šampiona BIH, ali je prethodne sezone upisao samo 13 prvenstvenih nastupa. Iako mu ugovor ističe 30. juna klub iz Platonove ulice potvrdio je rastanak sa njim.

U međuvremenu sa Gradskog stadiona potvrdili su i dolazak još jednog pojačanja. U ekipu je stigao dvadesetogodišnji Erik Riđan koji nema prevelikog seniorskog iskustva s obzirom da je za Slaven Belupo i BSK Bijelo brdo, dva posljednja kluba za koja je nastupa, odigrao ukupno 88 minuta, ulazeći u igru na šest mečeva.

Izvor: FK Borac

Tagovi

Zoran Kvržić David Čavić FK Borac fudbal

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Mnk

Znaci opet ista prica, menadzeri na dijelu. Jel bar prosao ljekarski da se nesrusi kao knaj nesretnik prosle godine

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC