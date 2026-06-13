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Novi potpis u Partizanu: Centar ostaje među crno-bijelima

Novi potpis u Partizanu: Centar ostaje među crno-bijelima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Tonje Džekiri je produžio saradnju sa Partizanom na još jednu sezonu.

Tonje Džekiri potpisao novi ugovor sa Partizanom Izvor: MN PRESS

Iskusni centar Tonje Džekiri zvanično je potpisao novi ugovor sa Partizanom. On će makar još jednu sezonu provesti u crno-bijelom dresu, saopštili su iz Humske.

Centar rođen 23. jula 1994. godine pridružio se ekipi tokom protekle sezone, stigavši iz moskovskog CSKA. Došao je kao zamjena za Tajrika Džounsa koji je otišao u Olimpijakos i svojim zalaganjem i profesionalizmom ubrzo kupio povjerenje trenera Đoana Penjaroje.

Jedan je od rijetkih igrača koji su pokazali žar u finišu prvenstva i definitivno je to ono što je donijelo produžetak saradnje. Partizan na centarskoj poziciji ima još Žofrija Lovernja i Bruna Fernanda, a odlazak Angolca je manje-više izvjestan.

Očekuje se da uskoro bude promovisan doskorašnji igrač Monaka Kevarijus Hejs koji će doneti novu dimenziju u reketu crno-bijelih. Džekiri je osim za CSKA iz Moskve igrao još za Fenerbahče, Uniks, Baskoniju, Asvel, Gazijantep i Ostende.

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Tagovi

Tonje Džekiri KK Partizan košarka

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