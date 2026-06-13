Novi potpis u Partizanu: Centar ostaje među crno-bijelima

Tonje Džekiri je produžio saradnju sa Partizanom na još jednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

Iskusni centar Tonje Džekiri zvanično je potpisao novi ugovor sa Partizanom. On će makar još jednu sezonu provesti u crno-bijelom dresu, saopštili su iz Humske.

Centar rođen 23. jula 1994. godine pridružio se ekipi tokom protekle sezone, stigavši iz moskovskog CSKA. Došao je kao zamjena za Tajrika Džounsa koji je otišao u Olimpijakos i svojim zalaganjem i profesionalizmom ubrzo kupio povjerenje trenera Đoana Penjaroje.

Tonje Džekiri je potpisao novi ugovor sa#KKPartizani biće deo crno-belog tima u sezoni 2026/27



Centar rođen 23. jula 1994. godine, pridružio se ekipi Partizana Mozzart Bet tokom protekle sezone, stigavši iz moskovskog CSKA.pic.twitter.com/bCvRYqXW6Z — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC)June 13, 2026

Jedan je od rijetkih igrača koji su pokazali žar u finišu prvenstva i definitivno je to ono što je donijelo produžetak saradnje. Partizan na centarskoj poziciji ima još Žofrija Lovernja i Bruna Fernanda, a odlazak Angolca je manje-više izvjestan.

Očekuje se da uskoro bude promovisan doskorašnji igrač Monaka Kevarijus Hejs koji će doneti novu dimenziju u reketu crno-bijelih. Džekiri je osim za CSKA iz Moskve igrao još za Fenerbahče, Uniks, Baskoniju, Asvel, Gazijantep i Ostende.

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