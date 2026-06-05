Bivši kapiten Crvene zvezde Branko Lazić otvorio je dušu o odlasku iz Crvene zvezde i otkrio je šta se sve dešavalo tada

Izvor: MN PRESS

Branko Lazić (37) završio je epizodu u Crvenoj zvezdi i nije došlo do nastavka saradnje. Poslije 14 godina je napustio voljeni klub, a sada je otvorio dušu o svemu tome, o načinu odlaska i svemu što se izdešavalo tada u klubu.

"Izgubili smo od Spartaka, ispali, uslijedili su sastanci. Svi smo morali da se pojavimo u 'Pioniru' na individualne sastanke. Obavili smo viđenje sezone, šta je bilo loše, šta bi trebalo menjati. Djelovalo je više da će pući nego da je okej. Bilo je kao da se čujemo za nedelju dana. U jednom momentu je uslijedio poziv od agenta, odmah sam shvatio o čemu se radi, nije morao ništa da mi saopšti, mogao je samo i da me cimne. Javlja mi da Zvezda hoće da raskine ugovor. Luka Mitrović, Nemanja Nedović i ja. Rekao sam 'samo domaći' i dobio potvrdan odgovor", počeo je Lazić u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Vidi opis "Očekivao sam da će mi pokazati više poštovanja": Lazić otvorio dušu o odlasku iz Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: DS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 11 / 11

Priznao je da mu je sve to teško palo, da je očekivao da će stvari biti drugačije.

"Prvi put sam bio u takvoj situaciji. I kada sam produžavao ugovore sa Zvezdom, završavao sam to ja, pa Mišku slao na verifikaciju umjesto da bude obrnuto. Proveo sam tu dosta godina, očekivao sam da će se desiti na više ljudski način, sa više respekta. Očekivao sam da će me pozvati u kancelariju, da će biti predsjednik kluba, sportski direktor, generalni menadžer, da će mi obrazložiti zašto je ta odluka donesena. Išlo je isključivo preko menadžera. Sem tog jednog momenta gdje su Milanu Dozetu uvalili da mi saopšti. I dan-danas sam super sa njim, ali su mu uvalili da mi to saopšti i to je urađeno u kafiću koji je u sklopu hale, u 'Žaku'. Nije za običnim stolom, nego u separeu."

Razgovor nije bio baš prijatan...

"Sjeli smo, pričali, neke interne šale, vidio sam da se sprema to da mi saopšti, prekinuo sam ga i rekao da znam sve i da ništa ne mora da mi kaže, ali da sam očekivao da će me pozvati gore i da ću sjesti, da ćemo pričati, da će mi reći kakva je situacija... Da trener hoće da podmladi tim, da me nemaju u planu i slično. Taj odnos da mi oni saopšte, a ne njega da podmetnu. Tako se i završilo. Uslijedili su razgovori i kasnije sa generalnim menadžerom, pričali smo, insistirao je da zovem Drčelića da se dogovorim sa njim. Nisam vidio poentu zašto da ga zovem i da se dogovaram, kad on mene nije zvao da mi kaže da više nisam u klubu."

"Mislim da sam zaslužio da bude drugačije"

Vidi opis "Očekivao sam da će mi pokazati više poštovanja": Lazić otvorio dušu o odlasku iz Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AS/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 7 7 / 7

Ne krije Lazić da mu je teško pao način na koji je došlo do rastanka. Očekivao je više poštovanja.

"Ne smatram sebe superstarom, nikad nisam izvoljevao. Proveo sam tu određeni broj godina, mislim da sam zaslužio taj momenat da me u oči pogledaš i kažeš sve. Svjestan sam da nisam u cvijetu mladosti, spremao sam se za rastanak, kraj karijere, ništa nije sporno. Takav je posao. Generalnom menadžeru sam rekao da im ne zamjeram ništa što nisam u klubu, već način na koji je to urađeno. Njima na čast. Poslije raskida sam trenirao sa FMP-om malo, pa sam i to batalio. Bilo je nekoliko ponuda, jedini uslov je bio dvije godine fiksno, nije mi novac bio presudan. Nije se to desilo, svi su nudili po godinu dana i u to nisam htio da ulazim", završio je Lazić.