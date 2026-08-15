Svi se digli protiv Đokovića: "Novače, to je besmislica"

Srpski as Novak Đoković nije ni slutio da će izazvati ovakvu reakciju teniske javnosti.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković se proteklih dana nalazi o reformaciji tenisa koji bi sigurno doprinio atraktivnosti i većoj popularizaciji ovog sporta. Srpski as se zalaže za kraće mečeve i drugačiji format takmičenja, što se nimalo ne dopada nekadašnjem prvom teniseru svijeta, Jevgeniju Kafeljnikovu.

Novak ima ideju da se umjesto šest gemova u setu, igraju četiri, da se ukine igra na razliku, što bi doprinijelo skraćivanju mečeva, ali da format i dalje ostane takav da se igra na tri dobijena seta. Malo je reći da Rus nije oduševljen ovim prijedlogom.

"Ovo je besmislica! To je besmislica koju ne možete ni da zamislite. Ako se ovo desi, biću potpuno razočaran tenisom", rekao je Kafeljnikov.

Fonseka prvi digao glas

Žoao Fonseka nedavno je pobedio Novaka Đokovića 3:2 na Rolan Garosu.

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Brazilac Žoao Fonseka tek što je napravio zapažene razultate na ATP turu, a već se zamjerio fanovima Novaka Đokovića. Pobijedio ga je na Rolan Garosu, a sada je imao i neslanu šalu na račun najboljeg.

"Mislim da on to govori zbog svoje fizičke spreme. Stariš, Novače", rekao je Žoao Fonseka uz osmijeh: "Pa, to je sve što mogu da kažem. Ne kažem ni da je dobro ni da je loše, ali znam da je tu riječ više o tradicionalnom tenisu, istoriji tenisa i tome da je važno što se setovi igraju do šest gemova. Mislim da je to klasični tenis. To je istorija tenisa. Tako da - da. Ali ne mogu da se žalim, jer sam imao dobre rezultate zahvaljujući tom formatu".

I Francuz protiv Novaka

Nekadašnji francuski teniser Žilijen Beneto je takođe bio neumoljiv u kritici Novaka Đokovića, poput Kafeljnikova, kaže da je prijedlog srpskog asa besmislen.

"Svjestan sam da su ljudima ponekad prvih nekoliko gemova dosadni i da bi im bilo zanimljivo da odmah bude tenzično", napisao je Žilijen Beneto i dodao: "Da li to znači da fudbal treba skratiti na deset minuta? Ili da na Tur d Fransu odmah treba da bude završni uspon od 15 kilometara, bez prethodnih 150? Naravno da ne, jer to ne bi imalo smisla. Teniski mečevi takođe treba da imaju i dramu koja vodi kao završnici. Zar mi stvarno želimo setove od 15 minuta?".

Poznati novinar Hoze Moron se odmah oglasio na društvenim mrežama. Dijelom se se slaže sa Novakom, ali ne u potpunosti.

"Ne slažem se sa Đokovićem po ovom pitanju. Ovo je promjena koju bih ja predložio u tenisu. Jedino što bih ja dodao jeste ukidanje prednosti i uvođenje odlučujućeg poena (golden point), dok bih sve ostalo ostavio isto", napisao je Moron na Tviteru.

Šta je rekao Đoković?

Srpski as Novak Đoković je predložio samo ono što njemu izgleda kao najbolji način da ljubitelji tenisa ne dremaju na tribinama. Vjerovatno nije ni slutio da će ova bezazlena izjava privući toliko pažnje...

"Moje mišljenje je da treba promijeniti format bodovanja. Nema više igranja do šest osvojenih gemova u setu, već bi set trebalo igrati do četiri gema, možda čak i bez prednosti, uz mečeve na tri dobijena seta. Tako bi se dužina mečeva zadržala u okviru od dva sata, što bi bilo najbolje za sve", rekao je Đoković.

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Pogledajte 00:10 Novak Đoković igra kolo Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)