Kada igra Đoković u Sinsinatiju i gdje je prenos: Prvi put od Vimbldona staje na teren, nema Sinera i Alkaraza

Novak Đoković igra u 2. kolu Sinsinatija protiv Argentinca Tijaga Agustina Tirantea. Stigao je u Ohajo kao trostruki šampion

Izvor: EPA/NEIL HALL

Novak Đoković ove subote oko 18.30 časova po našem vremenu igra protiv Tijaga Agustina Tirantea u 2. kolu Mastersa u Sinsinatiju. Biće to njegov prvi nastup na turniru u Ohaju od 2023. godine, kada je pobedio Karlosa Alkaraza u finalu.

TV prenos Novakovog meča je na "TV Arena tenis" i mnogi su ostali iznenađeni odlukom organizatora kada Novak izlazi na teren.

Ko je Tijago Agustin Tirante?

Izvor: EPA/FABIO FRUSTACI

Argentinski rival Novaka Đokovića ima 25 godina i 65. je igrač ATP liste. Visok je 185 centimetara i desnoruki je igrač sa dvoručnim bekhendom. Profesionalac je od 2016. godine i najveći uspjeh na grend slemovima napravio je ove godine, kada je stigao do trećeg kola Rolan Garosa.

Ranije ove sezone stigao je do 4. kola Mastersa u Rimu, preskočivši na tom putu i favorite poput Kamerona Norija i Flavija Kobolija, a pobijedio ga je Danil Medvedev.

Takođe, ranije ovog mjeseca igrao je uspešno i u Torontu i stigao takođe do 4. runde, pa stiže u Sinsinati u takmičarskom ritmu. Sa druge strane, biće ovo Novakov prvi meč od Vimbldona i poraza od Sinera u polufinalu 10. jula.

Đoković ide na 4. titulu bez Alkaraza i Sinera

Izvor: TANNEN MAURY/EPA

Novak je tri puta igrao u finalu Mastersa u Sinsinatiju i sva tri puta ostvario pobjedu.

Najpre je 2018. savladao Rodžera Federera u dva seta (6:4, 6:4), posle toga je savladao i Miloša Raonića 2020, u tri seta (1:6, 6:3, 6:4), a dosad poslednju titulu podigao je 2023, savladavši Karlosa Alkaraza posle velike borbe (5:7, 7:6, 7:6).

Od tada su trofej osvajali Janik Siner (2024) i Alkaraz (2025), ali ovog avgusta nijedan od njih dvojice neće igrati.