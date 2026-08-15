O mogućem odlasku Rodrija iz Sitija će se pisati do kraja prelaznog roka

Izvor: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski reprezentativac i najbolji fudbaler Svjetskog prvenstva Rodri jedna je od glavnih tema svjetskih medija.

Vezni fudbaler je trenutno član Mančester sitija, ali se spekuliše da bi trebalo da pređe u Barselonu.

Vidi opis Oglasio se Rodri: Najbolji igrač planete progovorio o prelasku iz Mančester sitija u Barselonu Rodri Rodri Rodri As Španije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Prethodno ga je želio Murinjo u Realu, ali od tog posla nema ništa. Ipak, ni Barselona nije sigurna naredna destinacija, pošto je Siti odbio prve dvije ponude. Postoje glasine da su Rodri i Barselona postigli dogovor oko uslova, samo se čeka da se klubovi dogovore.

Sada se oglasio i sam fudbaler. Rodri je istakao da želi da napusti Mančester siti uz uslov da "prava cijena bude na stolu".

"Želio bih da odem, ali prihvatiću transfer samo ako je prava cijena na stolu. Ako se to ne dogodi, ostaću i dati sve što imam Mančester sitiju sljedećih 12 mjeseci", rekao je Rodri.

U svakom slučaju, ova transfer saga još uvijek nije završena, a kako se sada čini, neće ubrzo ni biti, odnosno o mogućem odlasku Rodrija iz Sitija pisaće se do kraja prelaznog roka.