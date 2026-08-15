Nekadašnji košarkaš Denver Nagetsa Majk Porter Džunior kaže da mu šampionski prsten iz 2023. godine apsolutno ništa ne znači.

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Nekadašnji saigrač Nikole Jokića Majkl Porter Džunior kaže da mu šampionski prsten sa Denver Nagetsima iz 2023. godine ništa ne znači. Naravno, misli na materijalnu vrijednost, pošto je ovo najveći uspjeh koji je ostvario u svojoj karijeri i on se ne mjeri u dolarima. U svakom slučaju, njegove riječi će izazvati mnogo polemike.

Porter Džunior bi bez razmišljanja prodao šampionski prsten ako bi zatrebalo, pošto je za njega osvajanja titule NBA šampiona mnogo važnije od samog posjedovanja tog trofeja.

"Prodao bih svoj šampionski prsten čak i za malu sumu. Meni on ne znači apsolutno ništa. Osvojio sam titulu. Zašto bi mi trebao prsten?", rekao je aktuelni igrač Bruklin Netsa.

Dodatno je pojasnio svoje razmišljanje. "Dobiješ trofej. Više ne mariš za njih. Dobio sam prsten. Svi znaju da sam ga dobio. Zapravo mi nije stalo do tog prstena kao materijalne stvari. Ako bankrotiram, prodajem tu stvar", rekao je Porter.

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Vidi opis "Prodao bih šampionski prsten sa Denverom za siću": Nikola Jokić neće vjerovati šta čuje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dustin Satloff / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Evan Bernstein / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Michael Reaves / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Iza Portera je najuspješnija individualna sezona u NBA karijeri, koju je odigrao u dresu Bruklin Netsa. Tokom sezone 2025/26, na 52 odigrane utakmice bilježio je prosječno 24,2 poena, uz 7,1 skok i 3,0 asistencije po meču.

Do šampionske titule stigao je u sezoni 2022/23, kada je bio jedan od ključnih igrača Nagetsa uz Nikolu Jokića i Džamala Mareja.

U toku te sezone, Porter je imao prosjek od 17,4 poena, 5,5 skokova i 1,0 asistencije, uz šut iz igre od 48,7% i šut za tri poena od 41,4%.