"Ne žele da on predstavlja svoju državu?": Majkl Porter Džunior jedini brani Denija Avdiju

Majkl Porter Džunior govorio je o Deniju Avdiji i tretmanu koji košarkaš Izraela ima u NBA ligi.

Reprezentativac Izraela Deni Avdija igra najbolju sezonu u NBA karijeri. Ubacuje 24,2 poena, ima i skoro sedam uhvaćenih lopti i 6,7 asistencija, pa je tako jedan od lidera Portlanda. Međutim, u najjačem takmičenju na svijetu i dalje nema reputaciju "važnog" igrača, pa je zbog toga riješio da osvrt na priču da i bivši saigrač Nikole Jokića.

Majkl Porter Džunior imao je teoriju o Deniju Avdiji. Bivši igrač Denvera sve češće je u središtu dešavanja, sve manje zbog igre, a sve više zbog brojnih ispada pred očima javnosti. Ne libi se da komentariše, daje osvrte, a zna propisno i da se obruka. Ovog puta imao je nešto drugačiju ulogu - riješio je da odbrani Denija Avdiju, sina proslavljenog košarkaša Crvene zvezde Zufera.

Na dio javnosti koju Avdija privlači ostavlja pozitivan utisak, međutim sama činjenica da se deklariše kao Izraelac dobila je negativnu konotaciju u očima drugog dijela populacije. Jedan od onih koji su ga javno branili jeste Majkl Porter Džunior. Porter, koji trenutno nosi dres Bruklina, prokomentarisao pitanje da li je Avdija na meti kritika.

"Zašto? Samo zato što je Jevrej?"

Nastavio je Porter razgovor sa jutjuberom Neonom. "Na šta su ljudi ljuti", zapitao se Porter, a Neon je odgovorio: "Zato što nosi zastave, ne znam baš tačno..."

Imao je Porter odgovor: "To je toliko čudno. Ljudi ne žele da on predstavlja svoju državu? Šta onda očekuju", reako je Porter i jasno zauzeo stav.

U istom razgovoru Porter je prokomentarisao i odlazak iz Denvera. Čim je napustio Kolorado na društvenim mrežama počeo je da se pojavljuje znato više, a onda je o bivšem klubu bio vrlo surov:

"Nije trebalo da me trejduju, ali ja sada živim dobar život u Bruklinu. Iako nismo imali dobru sezonu, vidim svijetlu budućnost zbog naših mladih igrača, novca koji imamo i odličnog igrača koji će nam doći na narednom draftu", rekao je tom prilikom.

Deni Avdija igrabrao je reprezentaciju Izraela, mada je bilo osnova da Avdija zaigra za Srbiju, a posebna nada postojala je kad se na NBA draftu pojavio sa srpskom i izraelskom zastavom. Tom prilikom Deni je govorio o porijeklu i rekao: "Moj otac je sa Kosova, iz Srbije". Međutim, kasnije je otac proslavljenog košarkaša objasnio zašto Denija nikad nećemo vidjeti u timu Orlova.

"Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredijelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negdje u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael", objasnio je Zufer Avdija jednom prilikom.

