Avdija se "zapalio" kao nikada u NBA: Umalo srušio dva rekorda, a pričali su da je "prevara"

Mnogo polemike bilo je oko Denija Avdije ove sezone i kritikovali su ga da ima dobre brojke samo zbog velikog broja dosuđenih faulova, ali sada kada je bilo važno - pokazao je Izraelac da je maher.

Portland se plasirao u plej-of NBA lige tako što je u "baražu" bio bolji od Finiksa i to u gostima 114:110. Iako je Portland bio slabije rangiran na kraju regularnog dijela sezone, zauzeo je osmo mjesto u odnosu na sedmoplasirane Sanse, pokazao je da je ipak malo stabilniji i prošao je dalje obezbijedivši duele sa San Antonio Spursima.

Za to je najzaslužniji Deni Avdija koji se "zapalio" i u svojoj prvoj post-sezonskoj utakmici u NBA karijeri umalo je došao do dva rekorda.

Avdija je meč završio sa 41 poenom, 12 asistencija i sedam skokova, a samo tri poena i bio bi najefikasniji "debitant" u istoriji plej-ofa, odnosno isto toliko falilo mu je da obori svoj karijerni rekord, postavljen u dresu Vašingtona. Ipak, neće se mnogo na to ni osvrtati jer je odveo Portland dalje.

DENI JUST DOMINATED



41 PTS

7 REB

12 AST

2 BLK

3 3PM



Portland clinches the West #7 seed and will face San Antonio in Round 1 of the NBA Playoffs presented by@Google!pic.twitter.com/4dF1VcsLC1 — NBA (@NBA)April 15, 2026



Deni Avdija je inače šutirao nevjerovatnih 15/22 iz igre, od čega je promašio samo dva šuta za dva poena. Pogodio je i osam slobodnih bacanja (iz 13 pokušaja), a na terenu je proveo 38 minuta.

Inače, samo ga je pratio Džru Holidej sa 21 poenom, dok su Grant sa 16 i Šarp sa 12 jedini bili još dvocifreni. Što se tiče Finiksa, koji će imati šansu za popravni protiv slabijeg iz duela LA Klipersa i Golden Stejta, prednjačio je Džejlen Grin sa 35 poena, a Devin Buker je dao "samo" 22.

Podsjetimo, prethodne noći iz NBA plej-ofa ispao je Majami, dok će šansu za prolaz dalje imati Šarlot.