Reditelj na Ol-staru provocirao Denija Avdiju: Sjeo kraj terena, da dobro vidi šta je obukao

Spajk Li došao na Ol-star u Inglvud u garderobi osmišljenoj da podrži Palestinu pred izraelskim košarkašem Denijem Avdijom.

Izvor: Allen Berezovsky / Getty images / Profimedia / AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki filmski reditelj Spajk Li (68) došao je na NBA Ol-star utakmicu sa detaljima palestinske zastave na svojoj garderobi. Sjeo je kraj terena, kao i uvijek, i izbliza gledao utakmicu u kojoj je igrao izraelski košarkaš porijeklom iz Srbije Deni Avdija (25).

Spajk Li je veliki navijač Njujork Niksa već decenijama i redovan je gledalac u Medison Skver Gardenu i nije često oblačio ovakve kombinacije. Ima onih koji tvrde da nije nikad, kao i da je ovaj potez u direktnoj vezi sa time što je Avdija igrao prvi put na Ol-staru, kao prvi izraelski košarkaš na toj košarkaškoj reviji.

Pogledajte garderobu reditelja:

Dok je Li sjedio kraj terena sa palestinskom zastavom, Avdija je na svojim leđima nosio izraelsku, kao što je i Nikola Jokić nosio srpsku, u skladu sa praksom koja je uvedena ove zime.

Avdija, inače bivši pripadnik izraelske armije na služenju obaveznog vojnog roka, rekao je poslije meča da je osjećao ponos jer predstavlja Izrael i jer je pokazao da i mala zemlja može da ima Ol-star igrača.

"Kada sam izašao na teren, osjetio sam (zbog zastave na dresu) kao da sam došao sa čitavom svojom nacijom. Zabavno je pokazati da je to moguće, čak i kada je u pitanju mala zemlja kao što je naša", rekao je Avdija. Deni je sin nekadašnjeg kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije i na Ol-staru je nastupio 15 minuta, u "Timu svijeta" kraj Nikole Jokića i Luke Dončića.