Haos u NBA zbog Denija Avdije i Benjamina Netanjahua: Čestitka premijera Izraela razbjesnila navijače

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu čestitao je Deniju Avdiji na izboru u Ol-star tim, a to se nije svidjelo mnogima.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija je usred sjajne sezone koju igra u dresu Portlanda Trejl Blejzersa prvi put u karijeri izabran da nastupi na Ol-star meču, a nije se to svima svidjelo. Brojni navijači su kritikovali NBA ligu i tvrdili da Avdiji tu nije mjesto.

Često je Avdija kritikovan zbog svojih stavova o Izraelu i trenutnoj situaciji u vezi sa ratom u toj državi. Njegovoj popularnosti među navijačima nikako nije doprinijelo to što mu je na izboru čestitao premijer Izraela Benjamin Netanjahu,

"Deni, svaki put kada kročiš na teren, naša zemlja sija od ponosa. Za ljude Izraela ti nisi samo zvijezd,a ti si NAŠA Davidova zvijezda", napisao je Netanjahu aludirajući na poznati simbol jevrejske države koji se nalazi na zastavi Izraela.

Navijačima se to nije svidjelo

"Istorijski izbor Denija Avdije na NBA Ol-star utakmicu je praćen serijom negodovanja na internetu nakon što je premijer Izraela Benjamin Netanjahu javno čestitao krilu Portalnda. Netanjahuova poruka je objavljena ubrzo nakon što je on izabran u rezerve na Ol-star meču. Dok je ova objava trebalo da bude posvećena prvom izraelskom košarkašu koji je ikada nastupio na Ol-star meču ubrzo je postala glavna tačka kritikovanja od starne anti-Izraelskih i pro-Palestinskih korisnika društvenih mreža", piše u svom tekstu "Jerusalim post".

Šta je Deni Avdija rekao o kritikama na svoj račun?

"Sportista sam, ne ulazim u politiku, jer to nije moj posao. Naravno da sam uz svoju zemlju, jer sam odatle. Frustriran sam kada vidim svu tu mržnju. Na primjer, odigram dobar meč i dobijem Ol-star glasove i vidim komentare ljudi koji me povezuju sa političkom situacijom. Zašto ne mogu da budem samo dobar u košarci? Kakve veze ima to što sam iz Izraela ili iz bilo koje druge zemlje na svijetu, koje sam rase i slično. Samo me poštujte kao košarkaša. Ne morate da volite moje stavove, kako izgledam, ali ako sam dobar igrač, čestitajte mi. Sva ova mržnja, bez ikakvog razloga. Kao da ja odlučujem šta se dešava u svijetu.

Biću iskren - šta ljudi očekuju da uradim? To je moja zemlja, tamo sam rođen, odrastao sam tu, volim svoju zemlju. Ima mnogo sjajnih stvari o mojoj zemlji, ali nije svako dovoljno edukovan da zna šta se događa i to me mnogo nervira. Ako si edukovan i znaš šta se događa, onda je okej da kažeš šta misliš i da iskažeš svoje mišljenje oko toga šta smatraš da neko radi dobro ili loše. Ali, ako nisi toliko edukovan i nisi dio Bliskog Istoka i ne razumiješ istoriju, posljedice i sve. Prosto, nemoj da kažeš ništa. Ja sam iz Izraela, poštujem svoju državu i uz nju sam. Ponosan sam što sam Izraelac, tamo sam odrastao i ne bih bio ovdje da nije bilo podrške Izraela i navijača. Sve to dodatno što se dešava je nepotrebno", rekao je u jednom intervjuu Deni Avdija.