Deni Avdija briljira u NBA - Hjustonu "spakovao" 41 poen!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Deni Avdija je u MVP formi u dresu Portlanda.

Deni Avdija postigao 41 poen protiv Hjustona Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija nastavlja da dominira. Nakon što je izašla lista glasova za Ol Star meč na kojoj je ispred Lebrona Džejmsa djeluje da je samo još bolji i još više motivisan. Njegov Portland je savladao Hjuston Rokitse 103:102, a Avdija je uspio da ubaci 41 poen, uz 6 skokova i 2 asistencije.

Ovim je samo nastavio nevjerovatan niz utakmica. Juti je dao 33 poena uz 8 skokova i 9 asistencija, protiv San Antonija je imao tripl-dabl sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a Nju Orleansu je ubacio 34 poena uz 11 asistencija i 7 skokova.

Prethodne nedjelje je imao prosečan indeks korisnosti 22,9 što je ubjedljivo najviše u NBA ligi. Na drugom mjestu je Šej Gildžus Aleksander sa 22,1 a treći je Tajris Maksi sa 21,9. Evo i cijele liste:

Deni je na ovom meču postigao posljednje poene za Portland i uspeo da ih dovede do pobjede, a postigao je više poena i od Kevina Durenta koji je imao 37 u timu Hjustona. Amen Tompson je imao 24 uz 12 skokova i 6 asistencija, ali nije to bilo dovoljno da se zaustavi Avdija. 

