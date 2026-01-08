Deni Avdija briljira u NBA - Hjustonu "spakovao" 41 poen!

Deni Avdija je u MVP formi u dresu Portlanda.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija nastavlja da dominira. Nakon što je izašla lista glasova za Ol Star meč na kojoj je ispred Lebrona Džejmsa djeluje da je samo još bolji i još više motivisan. Njegov Portland je savladao Hjuston Rokitse 103:102, a Avdija je uspio da ubaci 41 poen, uz 6 skokova i 2 asistencije.

Ovim je samo nastavio nevjerovatan niz utakmica. Juti je dao 33 poena uz 8 skokova i 9 asistencija, protiv San Antonija je imao tripl-dabl sa 29 poena, 11 skokova i 10 asistencija, a Nju Orleansu je ubacio 34 poena uz 11 asistencija i 7 skokova.

Prethodne nedjelje je imao prosečan indeks korisnosti 22,9 što je ubjedljivo najviše u NBA ligi. Na drugom mjestu je Šej Gildžus Aleksander sa 22,1 a treći je Tajris Maksi sa 21,9. Evo i cijele liste:

Deni Avdija is the highest rated player in the entire NBA over the last weekpic.twitter.com/3tCtP9FtsK — Real App (@realapp)January 8, 2026

Deni je na ovom meču postigao posljednje poene za Portland i uspeo da ih dovede do pobjede, a postigao je više poena i od Kevina Durenta koji je imao 37 u timu Hjustona. Amen Tompson je imao 24 uz 12 skokova i 6 asistencija, ali nije to bilo dovoljno da se zaustavi Avdija.

