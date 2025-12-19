logo
Avdija izmišljenim faulom donio pobjedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča cijela NBA

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Portlanda Deni Avdija donio je pobjedu svom timu, poslije faula koji javnost ocjenjuje kao - vrlo sumnjiv

Sumnjiv faul nad Denijem Avdijom Izvor: Screenshot/Twitter/@BrickCenter_

Portland je poslije produžetaka, u vrlo tijesnom meču protiv Sakramenta uspio da odnese pobjedu 134:133 (115:115), a Deni Avdija bio je heroj meča. Reprezentativac Izraela iznudio je faul, prema mišljenju mnogih u potpunosti izmišljen, potom stane na liniju penala i preciznim šutevima preokrene rezultat u svoju korist i donese drugu vezanu pobjedu svom timu.

Deni Avdija bio je igrač utakmice pošto je u pobjedi svog tima ubacio 35 poena, i zabilježio po pet skokova i asistencija i sve to uz 12-19 iz igre. Nije ovo jedna od njegovih najboljih utakmica u ovoj sezoni, ali svakao jeste jedna od najvažnijih, pošto je Portland, zahvaljujući momku srpskog porijekla, uspio da dođe po pobjede.

Pogledajte situaciju u kojoj je Avdija iznudio faul: 

Avdija je krenuo na prodor pod koš Sakramenta, a iskoristio je i priliku da iznudi faul. Natjerao je Rasela Vestbruka da napravi ličnu grešku, pa se potom našao na liniji penala. Međutim, Avdija je tokom napada očigledno loptom udario u glavu igrača rivalske ekipe, ali sudije su ocijenile da je prvi kontakt i svakako vrijedan faula bio onaj koji je načinio bivši saigrač Nikole Jokića.

Pokušao je Rasel ulaganjem prigovora i kroz razgovor sa sudijom da nađe objašnjenje za dosuđen faul. I može se vidjeti kako sudija uporno objašnjava da je Rasel nedozvoljeno postupio u odbrani, dok su lica mnogih igrača gostujućeg tima bila gotovo skamenjena zbog odluke kojoj su prisustvovali. Na kraju, Avdija je bio precizan sa linije penala i kako se to žargonski kaže - skinuo krunu kraljevima.

Osim Avdije u Portlandu dobru partiju pružio je i Šejdon Šarp koji je pogodio 26 poena, a Džeremi Grent zaustavio se na 20, ali i devet skokova i pet asistencija. S druge strane, Demar Derouzen je postigao 33 poena, Maksim Rejnold je ubacio 29 i uhvatio 11 lopti, a Vestrbruk se zaustavio na 20 poena i 10 asistencija.

Tagovi

Deni Avdija NBA liga Rasel Vestbruk

