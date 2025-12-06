logo
Čitaoci reporteri

Avdija postao najbolji strijelac Izraela u NBA: Momak rodom sa Kosova piše istoriju najjače lige na svijetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Portlanda Deni Avdija postao je najbolji strijelac Izraela svih vremena u NBA ligi

Deni Avdija najbolji izraelski strijelac u NBA Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Reprezentativac Izraela Deni Avdija (24) igra najbolju sezonu u NBA ligi, a sada je ispisao i istoriju. Postao je najbolji košarkaš zemlje koju prestavlja u NBA ligi, nakon što je Detroitu ubacio 35 poena. Na taj način, sin Zufera Avdije postao je najbolji strijelac Izraela.

Avdija je u porazu svog tima od Detroita (122:116) postigao 35 poena, uz devet skokova, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu, za 38 minuta na terenu. Nakon što je završio susret, saznao je i da je postao najbolji Izraelac u NBA ligi, pošto je oborio rekord bivšeg krilnog igrača Sakramenta Omrija Kaspija koji je u karijeri ubacio 4.642 poena.

Avdija je otišao korak dalje, ubacio je 4.648 poena, a nema sumnje da će tek napredovati pošto igra "sezonu života" i tek će učvrstiti nacionalni rekord. Ono što rekord momka rodom sa Kosova dodatno obogaćuje je činjenica da je mnogo brže ostvario ovaj broj poena u odnosu na prethodnog rekordera i ujedno prvog Izraelca koji je igrao u NBA ligi. Pred Avdijom je blistava karijera, a zalet koji je uhvatio na Evropskom prvenstvu s uspjehom prenosi i na teren najjače lige na svijetu.

Sin bivšeg kapitena Crvene zvezde prosječno bilježi 26,2 poena, 7,2 skoka i 6,2 asistencije, pa se tako našao i na listi kandidata za najboljeg igrača mjeseca. Međutim, bilo je teško parirati brojkama Nikole Jokića, ali je takođe važno znati da je Avdija drugi najbolji skakač i dodavač u svom timu. Na minulom kontinentalnom takmičenju pokazao je prave liderske sposobnosti i bio je jedan od najboljih strijelaca takmičenja, pošto je ubacivao 24 poena, hvatao 6,8 lopti i dijelio 2,7 lopte po susretu.

Zašto Deni Avdija nije zaigrao za Srbiju?

Izvor: YouTube/Washington Wizards

Bilo je osnova da Avdija zaigra za Srbiju, a posebna nada postojala je kad se na NBA draftu pojavio sa srpskom i izraelskom zastavom. Tom prilikom Deni je govorio o porijeklu i rekao: "Moj otac je sa Kosova, iz Srbije." Međutim, kasnije je otac proslavljenog košarkaša objasnio zašto Denija nikad nećemo vidjeti u timu "orlova".

"Bilo je priče da 2018. godine mora da odluči za koju reprezentaciju će da igra. Bio sam u kontaktu sa Saletom i savezom, međutim, da se opredijelio za Srbiju ne bi mogao da izađe iz zemlje tako lako i imao bi problem sa treninzima. Kao izraelski reprezentativac on dobija zvanje vrhunskog sportiste i bez problema može da napusti zemlju, ode u NBA ili negdje u Evropu. Kao vrhunski sportista ima velike olakšice. Razmišljali smo šta, kako i gdje i na kraju smo se iz već navedenih razloga odlučili za Izrael", objasnio je Zufer Avdija jednom prilikom za "Sport klub".

