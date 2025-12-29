Htio da ostavi fudbal, Gvardiola sad sprema bogatstvo za njega: Pravo iz "fabrike talenata" u Mančester siti

Antoan Semenjo potpisuje za Mančester siti, da moćan tim Pepa Gvardiole bude još snažniji.
Mančester siti pred dogovorom je sa krilnim napadačem Bornmuta Antoanom Semenjom (25 godina, 185 centimetara). Reprezentativac Gane igrač je Bornmuta od 2022. godine i njegovi predstavnici već su stigli u Mančester, gdje se očekuje ozvaničenje.
"Skaj sports" objavio je da je niz timova bio zainteresovan za njega (Junajted, Čelsi, Totenhem), ali da je samo Mančester siti stupio u kontakt sa Bornmutom.
Obeštećenje će biti 74,6 miliona evra (65 miliona funti), kao što je navedeno u njegovoj "izlaznoj" klauzuli. Semenjo igra na poziciji krilnog napadača i uskoro će pojačati konkurenciju na krilnim pozicijama, prije svega na levoj strani, na kojoj je češće igrao u Bornmutu.
Umalo ostavio fudbal kao dijete
Semenjo je rođen u Engleskoj, kao dijete nije prošao na probi u Arsenalu, Totenhemu i Milvolu, a potom i u Kristal Palasu. Kao 15-godišnjak je bio nadomak odluke da ostavi fudbal, kada ga je trener Dejvi Hokadej ubijedio da pristupi njegovom programu. Uslijedile su njegove epizode u Birmingemu, Kristal Palasu i Bristolu, u kojem je i postao profesionalac i prvotimac 2018. godine.
Uslijedilo je nekoliko pozajmica u nižim ligama, pa transfer života - u Bornmut 2023. Taj klub je i u njegovom slučaju pokazao kako zna da odabere, razvije i proda talentovanog igrača.
Bornmut ne prestaje da zarađuje milioneIzvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia
Ovo su neki od skupocjenih transfera Bornmuta prethodnih godina:
- Dominik Solanke 2024. prešao u Totenhem za 64,3 miliona evra
- Ilja Zabarni 2025. prešao u Pari Sen Žermen za 63 miliona
- Din Hajsen 2025. prešao u Real za 62,5 miliona
- Miloš Kerkez 2025. prešao u Liverpul za 46,9 miliona
- Nejtan Ejk 2021. prešao u Siti za 45,3 miliona...
U međuvremenu, Bornmut je doveo dvojicu srpskih igrača, golmana Đorđa Petrovića koji je standardni čuvar mreže ekipe i štopera Veljka Milosavljevića, čija je kupovina donijela Crvenoj zvezdi najveće obeštećenje u istoriji.