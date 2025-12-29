Htio da ostavi fudbal, Gvardiola sad sprema bogatstvo za njega: Pravo iz "fabrike talenata" u Mančester siti

Antoan Semenjo potpisuje za Mančester siti, da moćan tim Pepa Gvardiole bude još snažniji.

Izvor: John Patrick Fletcher / Action P / Actionplus / Profimedia

Mančester siti pred dogovorom je sa krilnim napadačem Bornmuta Antoanom Semenjom (25 godina, 185 centimetara). Reprezentativac Gane igrač je Bornmuta od 2022. godine i njegovi predstavnici već su stigli u Mančester, gdje se očekuje ozvaničenje.

"Skaj sports" objavio je da je niz timova bio zainteresovan za njega (Junajted, Čelsi, Totenhem), ali da je samo Mančester siti stupio u kontakt sa Bornmutom.

Obeštećenje će biti 74,6 miliona evra (65 miliona funti), kao što je navedeno u njegovoj "izlaznoj" klauzuli. Semenjo igra na poziciji krilnog napadača i uskoro će pojačati konkurenciju na krilnim pozicijama, prije svega na levoj strani, na kojoj je češće igrao u Bornmutu.

Umalo ostavio fudbal kao dijete

Semenjo je rođen u Engleskoj, kao dijete nije prošao na probi u Arsenalu, Totenhemu i Milvolu, a potom i u Kristal Palasu. Kao 15-godišnjak je bio nadomak odluke da ostavi fudbal, kada ga je trener Dejvi Hokadej ubijedio da pristupi njegovom programu. Uslijedile su njegove epizode u Birmingemu, Kristal Palasu i Bristolu, u kojem je i postao profesionalac i prvotimac 2018. godine.

Uslijedilo je nekoliko pozajmica u nižim ligama, pa transfer života - u Bornmut 2023. Taj klub je i u njegovom slučaju pokazao kako zna da odabere, razvije i proda talentovanog igrača.

Bornmut ne prestaje da zarađuje milione

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ovo su neki od skupocjenih transfera Bornmuta prethodnih godina:

Dominik Solanke 2024. prešao u Totenhem za 64,3 miliona evra

Ilja Zabarni 2025. prešao u Pari Sen Žermen za 63 miliona

Din Hajsen 2025. prešao u Real za 62,5 miliona

Miloš Kerkez 2025. prešao u Liverpul za 46,9 miliona

Nejtan Ejk 2021. prešao u Siti za 45,3 miliona...

U međuvremenu, Bornmut je doveo dvojicu srpskih igrača, golmana Đorđa Petrovića koji je standardni čuvar mreže ekipe i štopera Veljka Milosavljevića, čija je kupovina donijela Crvenoj zvezdi najveće obeštećenje u istoriji.