Dejvid Adelman o povredi Nikole Jokića: "Znamo samo da je u pitanju lijevo koljeno"

Dejvid Adelman je prvi dotrčao do Nikole Jokića da vidi šta se desilo, a sada je otkrio da će vjerovatno sutradan imati neke informacije o tome kakva je povreda u pitanju.

Nikola Jokić se povrijedio na tri sekunde do kraja prvog poluvremena utakmice sa Majamijem, a prvi koji mu je pritrčao bio je trener Dejvid Adelman. Moglo je da se vidi da je pritrčao i da je odmah došao da vidi šta se dešava sa njegovim najboljim košarkašem.

Vidio je da je Jokić na zemlji, da se drži za koljeno i da neće moći da nastavi meč, pa je jedino što smo zvanično čuli od Denvera najava da se trostruki MVP neće vraćati na meč. Pogledajte kako je Adelman pritrčao povrijeđenom Jokiću:

"Sve što znamo da je to povreda lijevog koljena. On sada prolazi kroz cijeli proces da vidimo šta je. Gledajući na poluvremenu djelovalo je da se upleo nogama sa saigračem. Odmah je znao da nešto nije u redu, ali to je dio NBA. Svako ko se povrijedi je jako teško, ali posebno teško kada se povrijedi neko tako specijalan kao on", rekao je Adelman.

Kada ćemo saznati nešto više?

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povrede ili tome kada će moći nazad na teren Nikola Jokić, a ni Adelman nije htio da ulazi u detalje.

"Saznaćemo više sutra. Kao tim se više brinemo o njemu kao osobi i razočaranju što prolazi kroz nešto takvo. Nismo tu imali sreće, ali se nadamo najboljem kao i sa svim igračima koji su povrijeđeni. Moramo da ostanemo jaki kao grupa i kao tim, tako ćemo mu najviše pomoći. Tako što ćemo im pokazati podršku igrom na terenu. Idemo dalje. Ovo je dio NBA, bezveze je, ali idemo dalje", otkrio je Dejvid Adelman.

Pitali su ga novinari i šta je rekao svojim igraćima kada su na poluvremenu vidjeli da se Jokić neće vraćati i da je možda ozbiljnije povrijeđen.

"Mislim da moraš da ih natjeraš da nastave i to ćemo uraditi. Još su u šoku, ali moraju da shvate da se utakmica nastavlja. Ove stvari se dešavaju, nije to dobro, ali nadamo se najboljem. Ovaj tim ima kvaliteta da pobjeđuje", naglasio je trener Denver Nagetsa.

