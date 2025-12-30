Povrijeđen Nikola Jokić!

Nikola Jokić je napustio meč sa Majamijem u bolovima, a da nije imao kontakt sa rivalom. Zapravo ga je povrijedio košarkaš Denver Nagetsa Spenser Džouns.

Nikola Jokić je u bolovima napustio teren na meču Denver Nagetsa i Majamija nakon što se povrijedio na tri sekunde prije kraja prvog poluvremena. Bio je i dalje najefikasniji u svom timu kada je Majami ubjedljivo savladao Nagetse, a svi se sada pitaju koliko će mu trebati da se oporavi i kakva je povreda u pitanju.

Ne samo da se Jokić povrijedio na samo tri sekunde do kraja prvog poluvremena i da bio bio potpuno zdrav samo da je ostao jedan napad manje na satu, već ga je povrijedio sopstveni saigrač.

Njegov omiljeni "projekat" u ovom timu Denvera Spenser Džouns je "krivac" za povredu najboljeg košarkaša u istoriji Denver Nagetsa. Pogledajte kako ga je povrijedio:

Šta se zapravo desilo?

U nečemu što je trebalo da bude posljednji napad prvog poluvremena Nikola Jokić je bio ispod koša i čekao je da pomogne Spenseru Džounsu u slučaju da ga Haime Žakez prođe u prodoru. Uspio je Žakez da napravi mjesto za svoj šut, ali tako što je zakočio i napravio sebi dovoljno mjesta za šut.

Meksikanac je uhvatio Spenseera Džounsa nespremnog, a krilni košarkaš Denvera otklizao je ka Jokiću. Zatim ga je nagazio i tu se desila povreda. Pogledajte kako je izgledalo to:

Povreda Nikole Jokića Izvor: YouTube/Chaz NBA

Nikola je probao da izmakne nogu, ali ga je Džouns nagazio u punoj brzini, a zatim je Jokić pao i uhvatio se za koljeno. Za sada nema zvaničnih informacija kakav je tip povrede i koliko će biti potrebno da se Jokić vrati na teren.

(MONDO)

