Džoi Barton opet uhapšen zbog tuče: Palicom za golf u samoodbrani udarao muškarca?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nekadašnji engleski fudbaler Džoi Barton uhapšen je pod sumnjom za nanošenje teških tjelesnih povreda u tuči na Mersisajdu u Liverpulu.

Džoi Barton opet uhapšen zbog tuče: Palicom za golf udarao muškarca u samoodbrani? Izvor: UKSP, UK Sports Pics Ltd / Alamy / Profimedia

Bivši vezista Mančester sitija, Njukasla, Barnlija, Kvins Park Rendžersa, francuskog Olimpika iz Marseja i škotskog Glazgov Rendžersa osumnjičen je za nanošenje teških tjelesnih povreda nanesenih palicom za golf, a prema navodima engleskih medija, Barton je bio jedan od dvojice muškaraca, koji su uhapšeni u Hajton i Preskot Golf klubu.

Prema tvrdnjama "Dejli Mejla", svađa je započela u klubu, a kako se sukob pojačavao, "oružje (palica za golf) kasnije je donesena izvana. Barton je navodno djelovao u samoobrani",navedeno je u engleskim medijima.

Jedan muškarac je prevezen u bolnicu na "procjenu povreda lica i rebara", a pokrenuta je zvanična istraga, što je potvrdio i portparol Mersisajd policije.

"Možemo da potvrdimo da su dvije osobe uhapšene nakon prijava o napadu. Oko 21 čas hitne službe su pozvane zbog prijava da je muškarac napadnut u blizini Hajton i Preskot Golf kluba. Žrtva je prevezena u bolnicu na procjenu povreda lica i rebara. Muškarac od 50 godina i muškarac od 43 godine uhapšeni su pod sumnjom za nanošenje teških tjelesnih povreda. Obojica su trenutno u pritvoru gdje će ih ispitati detektivi. Istraga o incidentu je u toku", saopšteno je iz policije.

Inače, Barton je tokom života nekoliko puta bio osuđivan - 2008. godine je dobio šest mjeseci zatvora, a odležao je 74 dana zbog napada na dvojicu ljudi u Liverpulu.

Potom je iste godine napao saigrača iz Mančester sitija Osmana Daboa, a dobio je tada četiri mjeseca uslovne kazne i društveno koristan rad.

Prošle godine je pijan fizički napao suprugu zbog guranja i udaranja nogom u glavu, zbog čega je ponovo uslovno sankcionisan na 12 sedmica zatvora, a dobio je dodatnih šest mjeseci uslovno zbog uvredljivih komentara o TV ličnostima i fudbalskim analitičarkama.

Poslije završetka igračke karijere, postao je trener i dosad je vodio engleske niželigaše Flitvud Taun i Bristol Rovers.

(MONDO)

Džoi Barton

