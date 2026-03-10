Šest klubova želi stalnu licencu Evrolige: Šta je sa Crvenom zvezdom i Partizanom?

Španska "Marka" otkrila spisak zainteresovanih klubova za novi vid saradnje sa Evroligom.

Evroliga je shvatila da će morati ozbiljno da se transformiše ukoliko želi da zadrži neke od košarkaških velikana pod svojim okriljem. Pretvaranje licenci u franšize je ključna ideja, a prema pisanju španske "Marke" na spisku je već šest zainteresovanih klubova za stalne licence. Da li su među njima Crvena zvezda i Partizan?

Srpski klubovi su od ove sezone dobili bilo kakvu garanciju da ih čelnici Evrolige vide kao partnere. U pitanju je trogodišnja licenca, ali to više neće biti dovoljno. U planu su stalne licence koje se ne obnavljaju na određen vremenski period, pa ravnopravnost unutar lige ne bi bila narušena. Klubovi bi mogli da prave dugoročne planove i računaju na veću finansijsku stabilnost i prihode od učešća u takmičenju.

Navodno, šest timova pokazalo je interesovanje za stalnom licencom. To su Valensija, Hapoel Tel Aviv, Dubai i PAOK koji je već krenuo u ozbiljnu rekonstrukciju na čelu sa Andreom Trinkijerijem. Ne samo da se nagađa, nego je i realno da su preostali zainteresovani Crvena zvezda i Partizan kojima su glavni aduti košarkaška tradicija i najveća navijačka baza u Evropi.

Šta znači prelazak iz klubova u franšize?

Evroliga je na posljednjem sastanku predstavila trogodišnji plan koji ima za cilj poboljšanje statusa samog takmičenja i klubova koji su dio tog ekosistema. Očekuje se da se takmičenja dodatno proširi, a ključna stavka je prelazak na franšizni sistem i modernizacija infrastrukture.

Barselona je nedavno produžila desetogodišnji ugovor sa Evroligom, dok Fenerbahče, Real Madrid i Asvel to i dalje nisu uradili. Pod pritiskom NBA Evropa, čelnici Evrolige su se odlučili za jedini ispravan put - transformaciju.

Vrijednost sadašnjih desetogodišnjih licenci procjenjuje se na 50.000.000-200.000.000 miliona evra, a kada dođe do najavljenih promjena, vrijednost bi trebalo značajno da se poveća.

Ekipe koje budu dobile tu stalnu licencu, odnosno koje hoće da postanu franšize koštaće između 40.000.000 i 75.000.000 evra u početnoj fazi koja je bi trebalo da krene sa početkom sezone 2027/28.

Tada će ekipe koje imaju desetogodišnju licencu moći da je pretvore u franšizu bez troškova za te klubove. I ostali klubovi će moći da pređu na ovaj sistem, a prema nekim najavama mogli bismo u bliskoj budućnosti u Evroligi da gledamo 24 ekipe.

