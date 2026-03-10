logo
Duško Ivanović pred duel sa crno-bijelima u Evroligi: "Ovo nije taj Partizan"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Virtusa Duško Ivanović očekuje teži meč u odnosu na onaj u Beogradu.

dusko ivanovic pred mec sa partizanom

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Virtusa iz Bolonje u srijedu od 20.45, u okviru 31. kola Evrolige. Trener italijanskog tima Duško Ivanović iznio je očekivanja pred ovaj duel i naglasio da crno-bijeli nisu tim iz prvog dijela sezone. Tada je njegova ekipa ubjedljivo slavila u Beogradu sa 86:68.

Nekadašnji trener Zvezde kaže da košarkaši igraju znatno bolju odbranu i da bi to njegovim igračima moglo da predstavlja najveći problem.

"Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo igrali u prvoj utakmici. Sada je to vrlo težak protivnik, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone sada zaista dobro igraju kao tim. Moraćemo da pronađemo prava rješenja u napadu, jer je njihova odbrana veoma fizička, sa snažnim i krupnim igračima, što bi moglo da bude problem za nas. Biće potrebno da mijenjamo našu igru protiv ovakvog tima", rekao je Ivanović.

Crnogorski stručnjak neće moći da računa na Danijela Heketa i Alesandra Pajolu. Svoja očekivanja pred meč sa beogradskim crno-bijelima iznio je i Met Morgan.

"Znamo da je Partizan zaista dobar tim, ali igramo kod kuće i možemo da računamo na podršku naših navijača, uz to da ostanemo fokusirani svih 40 minuta. Moraćemo da igramo timski; poznajemo jake strane našeg protivnika i znamo šta treba da uradimo da bismo se suprotstavili ovakvom protivniku."

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:21
Duško Ivanović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

Tagovi

Duško Ivanović Evroliga Virtus KK Partizan

