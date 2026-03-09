Ostoja Mijailović o budućnosti Partizana: "Izbori slijede, neka se pripreme svi"

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o klupskim izborima koji se približavaju.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović preuzeo je klub 2017, a da li je poslije skoro 10 godina spreman da nastavi dalje? Predsjednički izbori su na kraju sljedeće sezone, a hoće li Mijailović ostati na čelu kluba - ni sam nije znao da odgovori.

"Ne znam. Trenutno sam koncentrisan na sljedeću sezonu. Moramo da je pripremimo, da ostvarimo dobar rezultat... Izbori slijede nakon toga i nek se pripreme svi. To će biti utakmica. A da li ću ja učestvovati, o tom - potom. Razmisliću, poslije svega ovoga, da li bih išao tim putem ili ne", rekao je u razgovoru za Meridian sport.

"Partizan jeste veliki zbog ogromne doze emocija i jake veze navijača i kluba. Ali, to je i jedan od problema Partizana. To jeste ljepota i duša našeg kluba, ali emocija ne plaća plate, ne vraća dugove, ne spašava od gašenja... Bio sam potpuno svjestan u šta ulazim. U tom trenutku sam bio direktor firme koja i danas uspješno posluje po svim svjetskim standardima. Znao sam pravila igre, svjestan da moram da vratim dug, da platim Dušku Vujoševiću novac koji nisu platili prethodnici.

I bio sam svjestan da nikad neću biti zaslužan. Postoji mnogo ljudi koji zaista cijene šta sam uradio za Partizan, ali oni nisu najglasniji. Bila nam je potrebna jedna-dvije sezone u Evroligi da se finansijski stabilizujemo, da dođu veliki sponzori, da vratimo pune tribine, naplatimo ulaznice. Moja kompanija godišnje kupi ulaznice za 100.000 evra i podijeli partnerima. Kupimo iako smo jedni od najvećih sponzora. Samo u Srbiji se kupovina ulaznica smatra milostinjom klubu."

Ruže ne cvjetaju Partizanu, ali ne cvetaju ni drugim klubovima, recimo Monaku.

"Mnogo mi je žao zbog onoga što se desilo Fedoričevu. Vidjeli ste i kako se Džejms potuče sa Okobom poslije utakmice. Vidi se nedisciplina u ekipi u kojoj su se zadesili finansijski problemi. Igrači su tu za novac, treneri isto. Svi su zaposleni. Ali, ja nisam, niti članovi uprave. Predsjednik donosi novac i zaposli sportskog direktora da napravi tim za rezultate. Onda i odgovara. I ja sam odgovaran da platim ako niste napravili rezultate.

Duško Vujošević je to lijepo objasnio poslije svih dešavanja posljednjih mjeseci, a on je prije svega vrlo inteligentan čovjek. Na utakmici smo emotivni, ali kad dođem kući istuširam se, resetujem se jer moram sutra da mislim o ozbiljnim stvarima realno. Znate šta je bio klub 2015-2016? To nije bila organizacija, već skup ljudi koji nešto rade. Kao u zanatskoj radnji. Dobro, Partizan bi se uvijek nekako oživio, ne može da nestane. Može da bude uništen ili jak finansijski. Može da pojača budžet i ambicije za sljedeću sezonu ili kaže Evroligi da mora da smanji budžet za 50 posto... Mada, to se neće desiti", zaključio je Mijailović.

