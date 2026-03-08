logo
Ostoja Mijailović otkrio: "Partizan bi napravio izuzetak samo za jednog igrača"

Autor Tijana Jevtić
0

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović otkrio je da je klub spreman da u slučaju povratka jednog domaćeg igrača ponudi mnogo veći ugovor od planiranog.

Ostoja Mijailović o platama igrača Izvor: MN PRESS

Dolazak Džabarija Parkera trebalo je da donese veliku promjenu u Partizanu. I jeste, ali negativnu. Na kraju, njegov odlazak preporodio je tim, ali ono što je u klubu sada jasno jeste da u Beograd više neće stizati igrači sa ogromnim ugovorima. Ipak, postoji izuzetak, tvrdi predsednik kluba Ostoja Mijailović. Riječ je o jednom domaćem igraču čije ime ne želi da otkrije.

Ipak, jasno je da se od odlaska Bogdana Bogdanovića sanja o povratku kapitena "orlova". Poslednje dvije sezone intenzivno se u navijačkim krugovima govori o NBA igraču. Iako Mijailović nije želio da otkriva detalje, eventualni povratak Bogdana Bogdanovića podigao bi klub na viši nivo.

"Nikad više nećemo potpisivati ugovore tih iznosa! Ja sam predložio, a Izvršni odbor prihvatio, da više ne plaćamo ugovore veće od 1,5 miliona evra neto! Dok smo mi u klubu i dok su ovakve ekonomske okolnosti, to se više neće dogoditi", rekao je Mijailović u razgovoru za Meridian sport, a frustriran zbog dolaska Parkera koji je promenio hemiju u timu, vjerovatno zbog znatno veće plate u odnosu na durge igrače.

Ipak, u slučaju da se pojavi jedan domaći igrač koji vrijedi više od 1,5 miliona evra da li će klub promijeniti politiku? "Od domaćih igrača koji mogu da dođu u Partizan, postoji jedan jedini koji može da se plati toliko. Ali, to je vanredna situacija koja bi klub podigla na viši nivo. I o tome vrijedi pričati", dodaje Mijailović.

Nije želio da precizira o kome je riječ: "Neka se nagađa", zaključio je Ostoja Mijailović, a navijači već nagađaju da je riječ o ljubimcu Bogdanu Bogdanoviću

Tagovi

KK Partizan Ostoja Mijailović Bogdan Bogdanović

